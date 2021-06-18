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Ирина Муравьева
Ирина Муравьева
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Ирина Муравьева
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Дата рождения
8 февраля 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Ирина Муравьева
Родилась 8 февраля 1949 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ирина Муравьева
Его Величество Актер. Юрий Соломин
документальный
2017, Россия
0.0
Китайская бабушка
мелодрама, комедия
2010, Россия
6.0
Гора самоцветов
анимация, сказка, семейный
2006, Россия
6.0
Любовь зла...
комедия
1999, Россия
5.0
Эта женщина в окне
комедия
1993, Россия
7.0
Тартюф
комедия
1992, Россия
6.0
Большой капкан или соло для кошки при полной луне
мелодрама, драма
1992, Россия
5.0
Слонёнок-турист
анимация, короткометражный
1992, Россия
5.0
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25 ноября 2021 13:21
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