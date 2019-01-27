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Крик тишины Крик тишины
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Крик тишины, 2018

2018 / Россия
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины переносит зрителя в 1942 год, в блокадный Ленинград. Зина Воронова на грани отчаяния, как и другие жители. Ее трехлетнему сыну Мите нечего есть. Эвакуироваться с маленьким ребенком она не может. Женщина выбирает чудовищный путь. Она оставляет сына умирать в холодной квартире, а сама уходит. Но мальчика находит сирота Катя. После бомбежки она выдает его за младшего брата и вместе с ним пытается выжить. В это время с фронта возвращается отец Мити, который уверен, что сын погиб.

  • Лента основана на повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония». Первая профессия автора – художник-иллюстратор. Когда она оказалась в блокадном Ленинграде, то начала рассказывать истории сыну, а затем стала записывать их. Сначала они были добрыми. Но, наблюдая за трагедиями и смертями, женщина задумала эту повесть.
  • Первая экранизация пьесы назвалась «Зимнее утро» и вышла в 1967 году.
  • При создании фильма использовали также архивную хронику блокадного времени. Ее отреставрировали и совместили с новым материалом.
  • Премьера ленты состоялась в день, когда была снята блокада – спустя 75 лет. Показы прошли в столице в кинотеатре «Иллюзион», а также в Питере, в «Родине».
  • На роль Кати утвердили Алину Саргину, когда она пришла на кастинг с братом. Он был мал для роли Мити, но режиссеру понравилось, как девочка обращается с ребенком.

Блокадный Ленинград. Февраль 1942 года. Заканчивается самая страшная блокадная зима. Зина Воронова совсем отчаялась. Ее трёхлетний сын Митя ослабел, а карточки на хлеб уже отоварены на два дня вперед. Последняя надежда — эвакуация. Но с маленькими детьми не берут. Тогда женщина идет на чудовищный шаг — эвакуируется, оставив сына одного в промерзшей квартире. Во время налета мальчика спасает девочка-подросток Катя. Девочка выдает Митю за своего брата и обещает себе сделать все, чтобы Митя выжил. Несмотря ни на что.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 27 января 2019
Возраст 6+
Режиссер
Владимир Потапов
В ролях
Алина Саргина
Лев Гиршов
Артем Быстров
Артем Быстров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Крик тишины 3 постера
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