Крик тишины, 2018

Действие картины переносит зрителя в 1942 год, в блокадный Ленинград. Зина Воронова на грани отчаяния, как и другие жители. Ее трехлетнему сыну Мите нечего есть. Эвакуироваться с маленьким ребенком она не может. Женщина выбирает чудовищный путь. Она оставляет сына умирать в холодной квартире, а сама уходит. Но мальчика находит сирота Катя. После бомбежки она выдает его за младшего брата и вместе с ним пытается выжить. В это время с фронта возвращается отец Мити, который уверен, что сын погиб.
Блокадный Ленинград. Февраль 1942 года. Заканчивается самая страшная блокадная зима. Зина Воронова совсем отчаялась. Ее трёхлетний сын Митя ослабел, а карточки на хлеб уже отоварены на два дня вперед. Последняя надежда — эвакуация. Но с маленькими детьми не берут. Тогда женщина идет на чудовищный шаг — эвакуируется, оставив сына одного в промерзшей квартире. Во время налета мальчика спасает девочка-подросток Катя. Девочка выдает Митю за своего брата и обещает себе сделать все, чтобы Митя выжил. Несмотря ни на что.