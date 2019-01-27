Крик тишины, 2018

Действие картины переносит зрителя в 1942 год, в блокадный Ленинград. Зина Воронова на грани отчаяния, как и другие жители. Ее трехлетнему сыну Мите нечего есть. Эвакуироваться с маленьким ребенком она не может. Женщина выбирает чудовищный путь. Она оставляет сына умирать в холодной квартире, а сама уходит. Но мальчика находит сирота Катя. После бомбежки она выдает его за младшего брата и вместе с ним пытается выжить. В это время с фронта возвращается отец Мити, который уверен, что сын погиб.