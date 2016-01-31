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Млечный путь - трейлер
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Млечный путь. Трейлер

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Дата публикации: 1 октября 2015
Млечный путь – В браке Андрея и Нади что-то сломалось. Он отправляется жить в Москву, она с детьми остается в Иркутске. В канун Нового Года семья снова собирается вместе, но, похоже, в последний раз. Слово «развод» звучит вполне определенно. 1-го января, казалось бы, всё уже решено, но целая цепочка событий, — смешных, грустных, иногда даже странных и необъяснимых — будто удерживает семью от неправильного шага. Все они потеряются и найдут друг друга в эту волшебную ночь на острове Ольхон и поймут, что прошлые обиды легко забыть, а в жизни есть нечто куда более важное.
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Лиса06 31 января 2016, 23:00
Отстой. Неплохие актеры и такая муть✌️ ✊
31 января 2016, 23:00 Ответить
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