«Млечный путь»: Рецензия Киноафиши

Про ёлочку и оливье.

Призрак бродит по Байкалу, призрак Колчака… (Нет-нет, не думайте, что это шутка такая: что вы, никаких шуток, все всерьез! Я просто пересказываю сюжет). Так вот. Бродит, значит, дух белогвардейского адмирала по заснеженному озеру, смотрит свысока на местных жителей и знай себе колдует. Именно колдует, вы не ослышались. Распоряжается, так сказать, людскими судьбами. Правда, занимается он этим исключительно из добрых побуждений: то упавшего человека из ямы достанет, то девочку заблудившуюся от злобного кабана спасет. В общем, помогает по мере сил. (Кстати, в роли Колчака – Валентин Гафт).

А помогать – скажем прямо – есть кому. Больше всего хлопот доставляет семья Андрея и Нади (Сергей Безруков, Марина Александрова). У пары двое детей: умница Лиза и молчун Митя, родители любят их без памяти, да и друг друга тоже любят, однако жить счастливо им почему-то не удается. В общем, решили развестись. Но требуют и жаждут развода супруги лишь на словах, на деле же – ищут повод, чтобы остаться вместе. Впрочем, повод не заставляет себя долго ждать. Суть в том, что берег Байкала, на котором семья собирается встречать Новый Год, поистине волшебный. Так уж выходит, что все здесь то и дело пропадают, а потом никак не могут найтись. Вначале теряется Андрей – Надя идет его искать. Потом теряется и Надя. Когда же муж и жена (не без помощи вышеупомянутого Колчака) наконец-то отыскивают друг друга, выясняется, что пропали дети. И тогда игра в «Найди меня» начинается сызнова.

Думаю, что даже столь беглого пересказа вполне достаточно, чтобы понять: основная проблема «Млечного пути» Анны Матисон – сценарий. Кстати, все остальное у фильма есть: без преувеличения отличные актерские работы, хороший оператор, шикарнейшие локации на Байкале…

Есть даже детёныш нерпы и интересно оформленные титры… Нет лишь самой малости – хоть сколько-нибудь внятного сюжета. Вместо него – цепь малоинтересных анекдотов, причем каждый второй анекдот может быть изъят из сценария без особых проблем. (То есть выбор «событий» совершенно случаен). Например, зачем Надя попадает в гости к студентам? Что посидеть пять минут, послушать песню и уйти? С таким же успехом она могла бы зайти к соседям, съездить к тетке в город и т.д. А для чего понадобился эпизод со сломанными тормозами? С сотрудником ДПС, который одиноко дежурит посреди замерзшего озера? И вообще: при чем тут Колчак??? Есть у сценария и другие, не менее обидные «нюансы». Например, понять, почему Надя и Андрей когда-то хотели развестись, совершенно невозможно. Нет ответа и на другой вопрос: почему же они сегодня никак не могут помириться? А история с грузинским таксистом? Ведь то, что он делает, называется одним простым словом – воровство. Причем воровство сознательное и хорошо продуманное. Однако намека на такую ерунду как «угрызения совести», «раскаяние» и т.д. нет и в помине! И это – семейное кино! Что касается других мелочей, то про них, пожалуй, и говорить-то не стоит: ну, мчатся в ночи на дорогущих джипах жители нищей заброшенной деревеньки, ну что ж тут такого?

Кстати, почему-то считается, что рецепт так называемого «новогоднего фильма» очень прост: достаточно показать ёлочку, оливье, парочку фейерверков – и зритель сразу возрадуется и будет пребывать в отличном настроении как минимум до конца сеанса. Ан нет! Подобные «теории» «Млечный путь» как раз и опровергает: елочка есть, оливье в наличии – а вот новогоднее настроение где-то заблудилось. Не спасает и музыка: ядреный и мало чем объяснимый коктейль из «Пер Гюнта», «Бременских музыкантов» и бардовской песни (с добавлением вальсов Штрауса и оперы «Жизнь за царя») лично меня ввел в легкий ступор. В общем, надежды и чаяния продюсеров сделать нечто «простое и душевное», не очень оправдались. Зато получилось нечто «странное и сумбурное». К сожалению.

Алёнушкина Вера.