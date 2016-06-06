«Ивановы»: Рецензия Киноафиши

Отец и дети

Иван Иванович – человек с характером. С характером странным и неуклюжим. Куда бы ни шел Иван Иванович, что бы ни делал, следом за ним всегда идут проблемы: дочка ссорится с любимым человеком, в семье сына начинается настоящий Садом – ну, и так далее. Впрочем, вся эта ерунда нашего персонажа волнует мало: ведь проблемы-то приходят не к нему. Он же только посмеивается: учит всех уму-разуму да живет в свое удовольствие.

Кадр из фильма «Ивановы»

А ведь любой другой на его месте давно бы смеяться перестал: женщина, с которой Иван Иванович жил последние пятнадцать лет выставила его за дверь, детям он в тягость – видеть своего отца они не хотят, так что идти, по сути, ему некуда… Совсем. И в свои семьдесят этот нелепый своенравный старик совершенно один. Что же ему делать? Ха, если у вас возникает такой вопрос, вы явно не знаете, с кем имеете дело. Как «что делать»?! Конечно же, балагурить да продолжать портить жизнь окружающим – ничего другого Иванов Иван Иванович (Владимир Меньшов) попросту не умеет…

Кадр из фильма «Ивановы»

Ругать фильм, в титрах которого написано «Посвящается нашим родителям», не поворачивается язык. Да сама попытка поговорить на крайне сложную и неблагодарную тему – о том, как трудно понять самого близкого тебе человека, но как легко найти оправдания для того, чтобы его предать – такая попытка не может не вызывать уважения. И все-таки… Какие бы ни были похвальные намерения у авторов «Ивановых», помимо желаний и целей есть еще и результат. А вот он-то как раз далеко не самый похвальный. К сожалению.

Кадр из фильма «Ивановы»

Претензий к фильму много. Зачем надо было превращать историю, претендующую на реалистичность, в самый банальный водевиль? Ведь водевильный финал, которым авторы разрубили гордиев узел проблем семейства Ивановых, обесценивает абсолютно все, о чем говорилось до этого, всё превращает в дешевый провинциальный спектакль. Еще и дети-школьники в роли резонеров – вообще красота! (Поясню: внуки Ивана Ивановича читают нотации свои родителям, когда те от него отказались). Кстати, с провинциальным театром фильм роднят и некоторые персонажи, например, Игорь Феликсович – типично-жгучий герой-любовник, крутящий роман с дамой старше себя исключительно в карьерных целях. Вот только маленькая неувязочка: какая карьера может быть в пределах отдельно взятой галереи? Ведь та влиятельная дама, за которой он ухлестывает – всего лишь директор музея (и поверьте, речь не об Эрмитаже), сам же он – куратор выставки. С таким же успехом можно ухаживать за школьной директрисой: степень влияния у обеих дам почти одинаковая. А страсти кипят такие, как будто не сегодня-завтра она назначит его мэром Москвы.

Кадр из фильма «Ивановы»

И таких неувязок не сосчитать. Чего хочет Иван Иванович? Чтобы дети его приняли? Тогда зачем он ведет себя так, что они готовы его на куски порезать? А почему дети, для которых он был только источником раздражения и обузой, внезапно раскаялись? Потому что дочь Ольга (Наталья Ткаченко) поговорила со своим любовником? Так она весь фильм с ним разговаривала, и он всегда твердил ей одно и то же…. Что такого произошло, что у нерадивых детей вдруг открылись глаза? Нет ответа.

Кадр из фильма «Ивановы»

Конечно, фильм могли бы спасти актеры (кстати говоря, они делают все возможное и невозможное). Но до конца веришь лишь одному из них - Федору Лаврову (сын Петр). У других же артистов то и дело замечаешь неестественно-театральные интонации: иногда они проскальзывают даже у великолепного Владимира Меньшова. (А ведь могла бы быть роль без преувеличения очень мощная…) Так в чем же дело? Думаю, что ответ прост: «Ивановых» снимали так, как снимают сериал. То есть по несколько сцен в день – быстро, дешево и сердито. Занимаясь ремеслом, а не творчеством. И актеры тут совершенно не виноваты: им бы текст выучить, мизансцены запомнить… Да и режиссеру (Александр Кириенко) с оператором не до изысков: в таких условиях съемочная группа снимает не так, как требует режиссерская фантазия, а так, как привычно, как наработано. Ибо иначе попросту не успеть. В итоге же получается нечто, не многим интереснее того, что каждый день мозолит нам глаза на телеэкране. А жаль.

Вера Алёнушкина