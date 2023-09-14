Сегодня в прокат выходит российская мелодрама «У людей так бывает» со звездным кастом

В российских кинотеатрах появился лирический фильм о случайностях любви «У людей так бывает», ведущие роли в котором исполнили такие именитые артисты, как Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Юрий Стоянов и Константин Хабенский. Кроме того, это последний фильм, в котором в качестве актера появился ушедший из жизни летом 2021 года Владимир Меньшов.

В картине переплетаются несколько историй о любви. Жизням главных героев суждено измениться, ведь одной встречи бывает достаточно для того, чтобы возникли глубокие чувства. Некоторые из них уже знают друг друга, тогда как другим только предстоит встретить свою любовь. Зрителей ждет фильм, в котором извечные составляющие жизни — знакомства, рождение, смерть, предательство и прощение — закручиваются в калейдоскопе судеб главных героев. Несовершенство и уязвимость персонажей фильма позволят показать сложность человеческих чувств и драгоценность любви.

Автором идеи, сценария, продюсером и режиссером фильма «У людей так бывает» стал Валерий Белоцерковский, сорежиссером — Карен Оганесян. Белоцерковский отмечает, что проект превратился в полнометражный фильм во многом благодаря энтузиазму Владимира Меньшова.

Прокатом занимается кинокомпания Russian World Vision.