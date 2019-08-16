«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»: Рецензия Киноафиши

Сюжет фильма легко пересказать, не боясь спойлеров: мальчик пять лет переписывается с любимым актером, когда об этом становится известно, в обществе возникает нездоровый ажиотаж, актер внезапно умирает, через десять лет мальчик издает письма. Мальчик всю жизнь чувствует благодарность к своему другу по переписке, который спас его от одиночества, но не смог спасти себя.

Чтобы все это показать Долан выстраивает довольно сложную композицию. Повзрослевший поклонник актера Джона Донована, который сам стал актером, дает интервью журналистке. То есть он является рассказчиком. Однако, историю мы видим и глазами мальчика, и глазами Донована — в таких подробностях, какие мальчику знать неоткуда. При этом заметно, что хотелось-то Долану показать простую, чистую историю. Но похоже не сработало чувство меры.

Прием, когда рассказчик в фильме дает интервью, исповедуется священнику, говорит со следователем, использован много раз. Человек, к которому обращается рассказчик, проходит через недоверие или скепсис, а затем начинает доверять герою и в конце испытывает катарсис вместе со зрителем. Здесь Тэнди Ньютон в роли журналистки сперва не хочет брать интервью, считая молодого актера Руперта пустышкой, а его проблемы выдуманными — обычно ей приходится писать о войне в Афганистане или голоде в Африке. Этому веришь, но совсем не убедительно, когда журналистка все же проникается до слез и даже пропускает самолет, чтобы послушать своего собеседника.

Может быть, дело в том, насколько сбивчиво рассказан фильм. Долан монтировал его годами, постоянно переделывая, и все равно осталось ощущение, что он склеен странным образом. Ритм то слишком нервный, то слишком предсказуемый. Когда малыш Руперт бежит по лондонской улице в объятия своей непутевой матери, мы уверены, что это почти финал, но ничего подобного — впереди еще минут сорок размазывания манной каши по скатерти.

Смерть и жизнь Джона Ф. Донована

Одиннадцатилетний Руперт, прекрасно сыгранный Джейкобом Трэмблэ, вообще лучше всех в фильме. Его образ — самолюбивый талантливый мальчик, аутсайдер в классе, для которого общение по душам со взрослым другом оказалось способом не сдаться и не озлобиться. Воспитывает его мать (Натали Портман), разведенная актриса-неудачница, от которой сын постепенно отдаляется, а та ревнует. Как ни смешно, у Джона Ф. Донована тоже есть неидеальная мама — скандальная алкоголичка; ее убедительно играет Сьюзан Сарандон. Ну, и насколько хорош Руперт-Трэмблэ, настолько ужасен Донован в исполнении Кита Харингтона. Мискастинг просто ужасный, особенно учитывая, что Донован по сюжету плохой актер, и плохой актер на такой роли — уже перебор.

Беда еще в том, что и актерам хорошим играть почти нечего. Традиционные для Долана семейные скандалы выглядят здесь особенно надуманными. Почему бы матери Руперта действительно не водить его почаще на пробы? Зачем Донован на семейном ужине закатывает глаза и показывает, как ему неприятно? Более того, и главные конфликты фильма совсем не убедительны. Можно поверить в переписку фаната и актера, но не в переписку, которую ведет мальчик с 6 до 11 лет в темпе два письма в месяц. А еще не верится, что популярному актеру в Канаде 21 века трудно признаться в своей гомосексуальности, а также в то, что его за это будут травить коллеги.

О чем, кстати, многолетняя переписка Руперта с Донованом? Мы почти не знаем. В фильме цитируется только одно предсмертное письмо Донована с банальным призывом «будь собой!». Сказано, что Руперт — начинающий актер, и они с Донованом обсуждают трудности профессии, но это все за кадром. Мы не видим, как играет мальчик, едва видим Донована в образе. Режиссеру не интересны проблемы творчества, только проблемы гомосексуальности. Донован, конечно, не делится со своим молодым другом по переписке такими подробностями — тогда почему же взрослый Руперт в своем интервью столько о них говорит? И кто бы мог подумать: взрослый Руперт, оказывается, тоже гей, но открытый и счастливый. Ради такой жизнеутверждающей морали стоило терпеть два часа!

Обидно, что это, видимо, важный фильм для Долана. Персонаж Донован — его ровесник, который чувствует, что где-то разменялся в жизни, что слава и удача готовы улизнуть. Естественно, хочется провести параллель с положением режиссера, которому десять лет назад выдали множество авансов как вундеркинду, а теперь понемногу забывают. Долан этим фильмом как бы заклинает свой творческий кризис. В этом состоянии ему изменил вкус и появилась тяга к пошлому морализаторству. Неизвестно, зачем он вырезал из фильма всю линию с Джессикой Честейн, чтобы оставить напыщенные монологи Кэти Бейтс и Майкла Гэмбона («Дамблдор» появляется единственный раз, чтобы дать «мудрый совет» герою и убирается обратно в коробку).

И этот кризисный фильм был бы извинителен. Хуже то, что Долан здесь хотел прорваться на американский рынок, впервые сняв кино на английском языке. Отсюда выбор Харингтона: американцы узнают, заинтересуются. Это провал, ведь даже в Голливуде настолько политкорректно-нравоучительное кино выглядит плохо. Но совсем смешно, когда «по-американски» пытаются говорить с провинциальным французским акцентом.

Андрей Гореликов