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Постер к сериалу Фортитьюд
Постер к сериалу Фортитьюд
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Постер к сериалу Фортитьюд
Постер к сериалу Фортитьюд
Постер к сериалу Фортитьюд
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.3
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5 постеров
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Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Фортитьюд
Фортитьюд (2015 - 2018) Fortitude 18+
Год выпуска 2015
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность 19 часов 30 минут
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О чем сериал

«Фортитьюд» — британское многосерийное шоу, снятое в жанре детектив. Действие разворачивается в вымышленном городе, расположенном посреди заснеженной Норвегии. Однажды в Фортитьюде происходит жестокое убийство: неизвестные нападают на известного профессора. В связи с произошедшим в город прибывает британский офицер, так как погибший был гражданином Соединенного Королевства. Его визит вызывает волну негодования со стороны шефа местной полиции и губернатора Фортитьюда, однако предъявить им нечего. По ходу дела расследование убийства обрастает новыми подробностями.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Simon Donald
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд Michael Lennox
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон Henry Tyson
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи DCI Morton Baldwell
Роберт Шиэн
Роберт Шиэн Vladek Klimov
Мишель Фэйрли
Мишель Фэйрли Freya Lennox
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Фортитьюд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
Фортитьюд - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 10 эпизодов
 
Фортитьюд - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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