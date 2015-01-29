«Фортитьюд» — британское многосерийное шоу, снятое в жанре детектив. Действие разворачивается в вымышленном городе, расположенном посреди заснеженной Норвегии. Однажды в Фортитьюде происходит жестокое убийство: неизвестные нападают на известного профессора. В связи с произошедшим в город прибывает британский офицер, так как погибший был гражданином Соединенного Королевства. Его визит вызывает волну негодования со стороны шефа местной полиции и губернатора Фортитьюда, однако предъявить им нечего. По ходу дела расследование убийства обрастает новыми подробностями.