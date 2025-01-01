Меню
Майкл Гэмбон
Награды
Награды и номинации Майкла Гэмбона
Michael Gambon
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Майкла Гэмбона
Золотой глобус 2003
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Best Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Best Actor
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Берлинале 2007
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
