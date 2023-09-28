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Киноафиша Новости Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере»

Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере»

28 сентября 2023 15:15
Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере»

Причиной смерти стала пневмония.

Семья известного британского актера сэра Майкла Гэмбона сообщила о его уходе из жизни. Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет. Широкой публике артист прежде всего известен по роли директора школы волшебства Хогвартс в серии фильмов о Гарри Поттере — Гэмбон играл эту роль, начиная с части «Гарри Поттер и узник Азкабана», заменив умершего в 2002 году Ричарда Харриса.

Заявление, опубликованное супругой и сыном артиста, гласит:

«Мы со скорбью сообщаем о потере сэра Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл мирно умер в больнице в окружении своей жены Анны и сына Фергуса в результате приступа пневмонии».

Актерская карьера Гэмбона началась более 60 лет назад. Он был одним из оригинальных членов Королевского национального театра вместе с легендарным Лоуренсом Оливье. На сцене Гэмбон дебютировал в 1962 в спектакле «Отелло», тогда как первой ролью в кино для него тоже стал «Отелло» — этот фильм вышел в 1965 году.

Кроме «Гарри Поттера», в богатом послужном списке Гэмбона можно отметить заглавную роль в детективном сериале «Мегрэ», роль антагониста в знаменитой картине Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник», а также такие фильмы, как «Сонная лощина», «Король говорит!» и «Приключения Паддингтона».

Фото: Roger Askew/Shutterstock
Елена Королева
Елена Королева
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