Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная»

Кроме того, в ноябре во главе со Суини выйдет спортивный байопик « Кристи ».

Кинокомпания Lionsgate выпустила трейлер психологического триллера «Горничная» — это новый проект именитого режиссера Пола Фига. В зарубежный прокат фильм выйдет 19 декабря.

В основу картины лег книжный бестселлер Фриды МакФадден. В центре сюжета — девушка Милли (Сидни Суини), которая, пытаясь сбежать от своего прошлого, устраивается на работу горничной с проживанием в дом зажиточной пары в лице Нины (Аманда Сайфред) и Эндрю Винчестеров (Брэндон Скленар). Казалось бы, что все для Милли складывается как нельзя лучше, но вскоре выясняется, что в этом доме царят страшные секреты, которые выливаются в опасные скандалы. Садовника Винчестеров по имени Энцо сыграл звезда нашумевшего эротического фильма «365 дней» Микеле Морроне.

В трейлере сохраняется интрига относительно того, что же на самом деле происходит в доме Винчестеров. Именно эта загадка сделала литературный источник столь популярным.

Актерский состав дополнили Элизабет Перкинс, Меган Фергюсон, Эллен Тамаки, Дон ДиПетта и другие. Адаптированный сценарий написала Ребекка Сонненшайн, ранее работавшая над сериалами «Пацаны» и «Дневники вампира».