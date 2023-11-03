Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы

Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы

3 ноября 2023 20:03
Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы

Громкие провалы, мошеннические схемы и даже убийства, которые произошли в реальности и были изображены в кино.

В последние годы на малых экранах все чаще появляются художественные проекты, рассказывающие о правдивых событиях. Причем в некоторые сюжеты даже трудно поверить.

Пэм и Томми (Pam & Tommy)

В 1995 году все, кто хоть сколько-то интересуется шоу-бизнесом, наблюдали через средства массовой информации за стремительно развивающимся романом между актрисой и моделью Памелой Андерсон и барабанщиком Mötley Crüe Томми Ли. Отвязная парочка поженилась на четвертый день знакомства и вовсю сверкала на обложках журналов и в телерепортажах.

Но вскоре разразился настоящий скандал: в сети появилось домашнее порно, которое Андерсон и Ли записали во время медового месяца. Все дело в том, что до этого пара ремонтировала свой дом в Малибу и очень нехорошо обошлась с несколькими специалистами. В частности, с электриком Рэнд Готье. Ему не заплатили за подряд, а когда работник вернулся, чтобы забрать инструменты, Томми и вовсе направил на него ружье.

Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Пэм и Томми

Готье решил отомстить. Он сам устанавливал камеры наблюдения и знал, как их обмануть. Поэтому ночью злоумышленнику удалось выкрасть сейф супругов. Как оказалось, именно там хранилось злосчастное интимное видео. Готье нашел спонсора и распространил запись. В итоге общественный резонанс сильнее ударил по имиджу и карьере Памелы Андерсон, Ли во многом лишь подтвердил имидж рок-звезды и хулигана.

В сериале стримингового сервиса Hulu «Пэм и Томми» роли звездной пары достались Лили Джеймс и Себастиану Стэну, которые идеально перевоплотились в реальных персонажей. Готье же сыграл Сет Роген. Интересен и тот факт, что Андерсон раскритиковала проект и заявила, что не будет его смотреть.

Изобретая Анну (Inventing Anna)

В начале 2010-х в США появилась молодая светская львица Анна Делви. Она посещала лучшие вечеринки, жила в самых дорогих отелях, сорила стодолларовыми купюрами и вроде бы летала на частном самолете.

О биографии девушки никто практически ничего не знал, как и о происхождении ее богатства. Ходили слухи, что ей помогают родители из Германии, которые занимаются антиквариатом. Сама Анна какое-то время работала в журнале Purple. Но планы у Делви были грандиозными. Она искала спонсора, чтобы организовать нечто вроде центра современного искусства и клуба. Для этого девушке требовалось всего лишь 25 миллионов долларов. Еще столько же, по утверждениям Анны, она вложила бы сама. Но как оказалось, эти планы не могли стать реальностью.

Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Изобретая Анну

На самом деле, молодую бизнесвумен звали Анна Сорокина. Она была родом из России, но ее семья (не слишком состоятельная) перебралась в Германию. А все «богатства» Делви оказались фикцией: девушка взяла несколько кредитов в банках и подделывала чеки. Единственное, что она точно умела — заводить знакомства и производить впечатление. Поэтому Анна общалась со многими звездами шоу-бизнеса, деловыми людьми и вращалась в высшем обществе. Это позволяло ей вести себя как звезда: «забывать» оплачивать счета за гостиницы и обеды, а также ненавязчиво разводить на деньги знакомых.

Когда правда вскрылась, Сорокину отправили в тюрьму за мошенничество. Но позже ее историей заинтересовался стриминговый сервис Netflix. В 2021 девушка досрочно вышла на свободу и из гонорара за экранизацию выплатила 300 тысяч долларов своего долга. Теперь художественную версию ее жизни можно увидеть в сериале Netflix «Изобретая Анну» с очень убедительной Джулией Гарнер в главной роли.

Джо против Кэрол (Joe vs. Carole)

В 2020 году на Netflix вышел документальный сериал «Король тигров». Он моментально стал всемирным хитом, ведь зрители не могли поверить, что напоминающее фильмы братьев Коэн безумие, которое творится на экране, происходило в реальности. Разумеется, историю тут же подхватило сразу несколько студий.

Джо Экзотик — укротитель тигров и владелец зоопарка, где он вместе с помощниками периодически устраивал шоу на потеху публике. А еще этот человек завел полиаморные гомосексуальные отношения, баллотировался на пост президента США и мэра Оклахомы, вел собственное шоу на YouTube и просто собирал вокруг себя таких же удивительных фриков.

Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Джо против Кэрол

С деятельностью Джо пыталась бороться зоозащитница Кэрол Баскин. Казалось, что она преследует исключительно благородную миссию: освободить животных, над которыми издеваются в зоопарке. Вот только Джо пытался доказать, что помыслы Баскин не так чисты, и она тоже просто пытается зарабатывать деньги на больших кошках. А еще ее подозревали в убийстве собственного мужа.

Но главный итог этой истории в том, что Экзотик, устав от нападок зоозащитницы, решил нанять киллера и устранить конкурентку. Но поскольку все снова было организовано кое-как, заговорщиков вычислили, и Джо приговорили к 22 годам тюремного заключения.

Изначально художественный сериал по этой истории хотела выпустить платформа Amazon, а главную роль мог сыграть Николас Кейдж. Но проект заморозили на стадии производства. Зато стриминговый сервис Peacock снял свою версию. Увы, уже без Кейджа, но с Джоном Кэмероном Митчеллом.

Выбывшая (The Dropout)

Элизабет Холмс родилась в США в семье чиновников. В 2002 году она поступила на химический факультет Стэнфордского университета. Но там девушка не доучилась, решив заняться инновационным бизнесом. И казалось, что она действительно может совершить революцию в медицине.

На деньги, которые родители планировали потратить на ее обучение, Элизабет основала компанию Theranos, занимающуюся медицинским анализом. Холмс сама много работала в лаборатории, патентовала изобретения и вскоре заявила о потрясающих открытиях. По ее словам, при помощи нового метода ее лаборатория могла бы проводить невероятно точный анализ на основе всего лишь нескольких капель крови.

Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Выбывшая

Следующие годы стали триумфальными для Theranos. В компанию вливали многомиллионные инвестиции, Холмс подписывала контракты с медицинскими сетями, предлагая более выгодные условия при таком же или даже более высоком качестве результатов. К 2015 году Theranos оценивали примерно в 9 миллиардов долларов.

Но потом в газетах появились отчеты о реальной работе компании. Как оказалось, никакого революционного метода Холмс не изобрела. Ее лаборатория выдавала неподтвержденные и неточные результаты. Мало того, в Theranos даже не соблюдали температурный режим при хранении крови и нанимали неквалифицированных рабочих — все для удешевления производства. После этого Элизабет Холмс отстранили от руководства и обвинили в мошенничестве, компания развалилась и закрылась, приняв на себя обязательства по выплате долгов.

Обо всем этом и расскажет сериал «Выбывшая» с Амандой Сайфред в главной роли.

Не сработало (WeCrashed)

В 2008 году предприниматель Адам Нейман вместе с приятелем Мигелем Маккелви создал Green Desk — коворкинг, в котором мебель делают из переработанных материалов. Но дальше Нейман решил совершить прорыв. Тогда и появился WeWork. По словам создателей, это были коворкинги, которые не только позволяли работать в комфортных условиях, но и объединяли самих людей: собиравшиеся там арендаторы должны были мотивировать друг друга, повышать продуктивность и просто заводить друзей. Так Нейман пытался бороться с холодностью и замкнутостью жителей больших городов США.

Основатели компании быстро нашли инвесторов и действительно оформили свой первый офис так, чтобы людям там было приятно находиться. Слухи о компании быстро разошлись, и WeWork начала расширяться. Количество открываемых пространств росло в арифметической прогрессии, и вскоре работа компании распространилась до Европы и Израиля. Только построив новый коворкинг, основатели брались за несколько следующих.

Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Не сработало

Формально WeWork приносила много денег. К 2019 году капитализация компании составляла примерно 47 миллиардов долларов. Но постепенно вскрылась проблема: она все равно оставалась убыточной. Дело в том, что постоянное расширение требовало все больших вложений. Это стало известно всем, ведь WeWork вышла на IPO (публичную продажу акций) и по закону опубликовала финансовый отчет. Интерес инвесторов и все показатели моментально рухнули. Тут же всплыла информация о растратах Неймана и тот факт, что он владел некоторыми зданиями, которые сам же сдавал в аренду своей компании. Его отстранили от руководства и заставили продать свои акции.

В сериале Apple TV+ «Не сработало» роль Адама Неймана сыграл Джаред Лето. Причем авторы проекта сделали акцент не только на деятельности героя, но и на его отношениях с женой, которую сыграла Энн Хэтэуэй.

Девушка из Плейнвилля (The Girl from Plainville)

В 2017 году в США прошел резонансный и очень важный судебный процесс над Мишель Картер. Девушка оказалась первой, кого приговорили к реальному сроку за кибербуллинг. И это логично, ведь ее слова и поступки довели человека до самоубийства.

Картер и молодой человек Конрад Рой познакомились в 2011 году. Поскольку юные друзья жили в соседних штатах (Коннектикуте и Массачусетсе соответственно), они общались только по телефону и через текстовые сообщения. Рой изначально был психически неуравновешенным юношей, он даже пытался покончить с собой, наглотавшись лекарств, но его вовремя спасла скорая помощь. С этого момента он замкнулся и общался практически только с Мишель.

Но в 2014 году Конрад все же совершил суицид: он заперся в своей машине на парковке и отравился угарным газом. Мишель казалась безутешной и даже организовала благотворительный сбор денег в памяти возлюбленного (выручку отправили в фонд по борьбе с депрессией). А вскоре выяснилось, что именно она заставила бойфренда умереть.

Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Девушка из Плейнвилля

Перед смертью Конрад удалил из телефона все переписки, кроме общения с Мишель. Из сообщений стало очевидно, что она поддерживала его в желании покончить с собой, а с какого-то момента практически приказывала это сделать. И даже в последний момент, когда юноша испугался и хотел выйти из машины, Картер заставила его вернуться.

Необычный судебный процесс длился два года. Адвокаты доказывали, что между обвиняемой и погибшим не было физического контакта, поэтому она не могла напрямую повлиять на его решение. Но судья все же вынес обвинительный приговор.

Сериал «Девушка из Плейнвилля», в котором роль Мишель Картер исполнила Эль Фаннинг, расскажет о необычном разбирательстве и событиях, которые предшествовали аресту.

Кое-что о Пэм (The Thing About Pam)

В 2011 году Пэм Хапп и ее близкая подруга Бетси Фария организовали сбор средств в пользу больных раком. Все дело в том, что Бетси также страдала от этого заболевания, причем уже в терминальной стадии. Потом Фария даже переписала на подругу свой страховой полис. И через пару дней ее нашли мертвой.

Изначально подозрения пали на мужа Бетси, которого якобы разозлили манипуляции со страховкой. Тем более что на компьютере погибшей нашли письмо, подтверждающее опасения. Супруга судили, и после решающих показаний Пэм приговорили к пожизненному заключению.

Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Кое-что о Пэм

А потом вскрылось, что упомянутый сбор средств был фикцией, и деньги просто присвоила Хапп. Она же переписала полис Бетси на себя и зарезала подругу. Но на этом все не закончилось. Позже преступница убила и собственную мать ради выплат по страховке. А когда мужа Фарии освободили, она попыталась подставить его, что привело к гибели еще одного человека. В результате вместо ложно обвиненного человека сама Пэм получила пожизненное заключение.

Об этой истории рассказали в подкасте «Кое-что о Пэм». Теперь же сюжет перенесли на экраны в виде сериала. Убийцу сыграла Рене Зеллвегер, которой для полного перевоплощения сделали пластический грим и «толстый» костюм.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Люди сражаются с гигантским реактивным ящером в трейлере фильма «Годзилла -1.0» Люди сражаются с гигантским реактивным ящером в трейлере фильма «Годзилла -1.0» Читать далее 3 ноября 2023
Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы Читать далее 3 ноября 2023
Наследника Цезаря посещают видения о будущем в трейлере фильма «Королевство планеты обезьян» Наследника Цезаря посещают видения о будущем в трейлере фильма «Королевство планеты обезьян» Читать далее 3 ноября 2023
Каскадер Райан Гослинг становится Джейсоном Борном в трейлере боевика The Fall Guy Каскадер Райан Гослинг становится Джейсоном Борном в трейлере боевика The Fall Guy Читать далее 3 ноября 2023
Новый шедевр Хаяо Миядзаки: вышел дублированный трейлер мультфильма «Мальчик и птица» Новый шедевр Хаяо Миядзаки: вышел дублированный трейлер мультфильма «Мальчик и птица» Читать далее 3 ноября 2023
Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» Читать далее 2 ноября 2023
В России стартовал фестиваль Европейского кино В России стартовал фестиваль Европейского кино Читать далее 2 ноября 2023
Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа» Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа» Читать далее 2 ноября 2023
Юлия Пересильд отправляется в Грузию к Евгению Цыганову в трейлере драмы «Нина» Юлия Пересильд отправляется в Грузию к Евгению Цыганову в трейлере драмы «Нина» Читать далее 3 ноября 2023
Самый вдохновляющий фильм осени: 5 интересных фактов о «Я богиня» Самый вдохновляющий фильм осени: 5 интересных фактов о «Я богиня» Читать далее 3 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше