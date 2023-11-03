Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы

Громкие провалы, мошеннические схемы и даже убийства, которые произошли в реальности и были изображены в кино.

В последние годы на малых экранах все чаще появляются художественные проекты, рассказывающие о правдивых событиях. Причем в некоторые сюжеты даже трудно поверить.

В 1995 году все, кто хоть сколько-то интересуется шоу-бизнесом, наблюдали через средства массовой информации за стремительно развивающимся романом между актрисой и моделью Памелой Андерсон и барабанщиком Mötley Crüe Томми Ли. Отвязная парочка поженилась на четвертый день знакомства и вовсю сверкала на обложках журналов и в телерепортажах.

Но вскоре разразился настоящий скандал: в сети появилось домашнее порно, которое Андерсон и Ли записали во время медового месяца. Все дело в том, что до этого пара ремонтировала свой дом в Малибу и очень нехорошо обошлась с несколькими специалистами. В частности, с электриком Рэнд Готье. Ему не заплатили за подряд, а когда работник вернулся, чтобы забрать инструменты, Томми и вовсе направил на него ружье.

Пэм и Томми

Готье решил отомстить. Он сам устанавливал камеры наблюдения и знал, как их обмануть. Поэтому ночью злоумышленнику удалось выкрасть сейф супругов. Как оказалось, именно там хранилось злосчастное интимное видео. Готье нашел спонсора и распространил запись. В итоге общественный резонанс сильнее ударил по имиджу и карьере Памелы Андерсон, Ли во многом лишь подтвердил имидж рок-звезды и хулигана.

В сериале стримингового сервиса Hulu «Пэм и Томми» роли звездной пары достались Лили Джеймс и Себастиану Стэну, которые идеально перевоплотились в реальных персонажей. Готье же сыграл Сет Роген. Интересен и тот факт, что Андерсон раскритиковала проект и заявила, что не будет его смотреть.

В начале 2010-х в США появилась молодая светская львица Анна Делви. Она посещала лучшие вечеринки, жила в самых дорогих отелях, сорила стодолларовыми купюрами и вроде бы летала на частном самолете.

О биографии девушки никто практически ничего не знал, как и о происхождении ее богатства. Ходили слухи, что ей помогают родители из Германии, которые занимаются антиквариатом. Сама Анна какое-то время работала в журнале Purple. Но планы у Делви были грандиозными. Она искала спонсора, чтобы организовать нечто вроде центра современного искусства и клуба. Для этого девушке требовалось всего лишь 25 миллионов долларов. Еще столько же, по утверждениям Анны, она вложила бы сама. Но как оказалось, эти планы не могли стать реальностью.

Изобретая Анну

На самом деле, молодую бизнесвумен звали Анна Сорокина. Она была родом из России, но ее семья (не слишком состоятельная) перебралась в Германию. А все «богатства» Делви оказались фикцией: девушка взяла несколько кредитов в банках и подделывала чеки. Единственное, что она точно умела — заводить знакомства и производить впечатление. Поэтому Анна общалась со многими звездами шоу-бизнеса, деловыми людьми и вращалась в высшем обществе. Это позволяло ей вести себя как звезда: «забывать» оплачивать счета за гостиницы и обеды, а также ненавязчиво разводить на деньги знакомых.

Когда правда вскрылась, Сорокину отправили в тюрьму за мошенничество. Но позже ее историей заинтересовался стриминговый сервис Netflix. В 2021 девушка досрочно вышла на свободу и из гонорара за экранизацию выплатила 300 тысяч долларов своего долга. Теперь художественную версию ее жизни можно увидеть в сериале Netflix «Изобретая Анну» с очень убедительной Джулией Гарнер в главной роли.

В 2020 году на Netflix вышел документальный сериал «Король тигров». Он моментально стал всемирным хитом, ведь зрители не могли поверить, что напоминающее фильмы братьев Коэн безумие, которое творится на экране, происходило в реальности. Разумеется, историю тут же подхватило сразу несколько студий.

Джо Экзотик — укротитель тигров и владелец зоопарка, где он вместе с помощниками периодически устраивал шоу на потеху публике. А еще этот человек завел полиаморные гомосексуальные отношения, баллотировался на пост президента США и мэра Оклахомы, вел собственное шоу на YouTube и просто собирал вокруг себя таких же удивительных фриков.

Джо против Кэрол

С деятельностью Джо пыталась бороться зоозащитница Кэрол Баскин. Казалось, что она преследует исключительно благородную миссию: освободить животных, над которыми издеваются в зоопарке. Вот только Джо пытался доказать, что помыслы Баскин не так чисты, и она тоже просто пытается зарабатывать деньги на больших кошках. А еще ее подозревали в убийстве собственного мужа.

Но главный итог этой истории в том, что Экзотик, устав от нападок зоозащитницы, решил нанять киллера и устранить конкурентку. Но поскольку все снова было организовано кое-как, заговорщиков вычислили, и Джо приговорили к 22 годам тюремного заключения.

Изначально художественный сериал по этой истории хотела выпустить платформа Amazon, а главную роль мог сыграть Николас Кейдж. Но проект заморозили на стадии производства. Зато стриминговый сервис Peacock снял свою версию. Увы, уже без Кейджа, но с Джоном Кэмероном Митчеллом.

Элизабет Холмс родилась в США в семье чиновников. В 2002 году она поступила на химический факультет Стэнфордского университета. Но там девушка не доучилась, решив заняться инновационным бизнесом. И казалось, что она действительно может совершить революцию в медицине.

На деньги, которые родители планировали потратить на ее обучение, Элизабет основала компанию Theranos, занимающуюся медицинским анализом. Холмс сама много работала в лаборатории, патентовала изобретения и вскоре заявила о потрясающих открытиях. По ее словам, при помощи нового метода ее лаборатория могла бы проводить невероятно точный анализ на основе всего лишь нескольких капель крови.

Выбывшая

Следующие годы стали триумфальными для Theranos. В компанию вливали многомиллионные инвестиции, Холмс подписывала контракты с медицинскими сетями, предлагая более выгодные условия при таком же или даже более высоком качестве результатов. К 2015 году Theranos оценивали примерно в 9 миллиардов долларов.

Но потом в газетах появились отчеты о реальной работе компании. Как оказалось, никакого революционного метода Холмс не изобрела. Ее лаборатория выдавала неподтвержденные и неточные результаты. Мало того, в Theranos даже не соблюдали температурный режим при хранении крови и нанимали неквалифицированных рабочих — все для удешевления производства. После этого Элизабет Холмс отстранили от руководства и обвинили в мошенничестве, компания развалилась и закрылась, приняв на себя обязательства по выплате долгов.

Обо всем этом и расскажет сериал «Выбывшая» с Амандой Сайфред в главной роли.

В 2008 году предприниматель Адам Нейман вместе с приятелем Мигелем Маккелви создал Green Desk — коворкинг, в котором мебель делают из переработанных материалов. Но дальше Нейман решил совершить прорыв. Тогда и появился WeWork. По словам создателей, это были коворкинги, которые не только позволяли работать в комфортных условиях, но и объединяли самих людей: собиравшиеся там арендаторы должны были мотивировать друг друга, повышать продуктивность и просто заводить друзей. Так Нейман пытался бороться с холодностью и замкнутостью жителей больших городов США.

Основатели компании быстро нашли инвесторов и действительно оформили свой первый офис так, чтобы людям там было приятно находиться. Слухи о компании быстро разошлись, и WeWork начала расширяться. Количество открываемых пространств росло в арифметической прогрессии, и вскоре работа компании распространилась до Европы и Израиля. Только построив новый коворкинг, основатели брались за несколько следующих.

Не сработало

Формально WeWork приносила много денег. К 2019 году капитализация компании составляла примерно 47 миллиардов долларов. Но постепенно вскрылась проблема: она все равно оставалась убыточной. Дело в том, что постоянное расширение требовало все больших вложений. Это стало известно всем, ведь WeWork вышла на IPO (публичную продажу акций) и по закону опубликовала финансовый отчет. Интерес инвесторов и все показатели моментально рухнули. Тут же всплыла информация о растратах Неймана и тот факт, что он владел некоторыми зданиями, которые сам же сдавал в аренду своей компании. Его отстранили от руководства и заставили продать свои акции.

В сериале Apple TV+ «Не сработало» роль Адама Неймана сыграл Джаред Лето. Причем авторы проекта сделали акцент не только на деятельности героя, но и на его отношениях с женой, которую сыграла Энн Хэтэуэй.

Девушка из Плейнвилля (The Girl from Plainville)

В 2017 году в США прошел резонансный и очень важный судебный процесс над Мишель Картер. Девушка оказалась первой, кого приговорили к реальному сроку за кибербуллинг. И это логично, ведь ее слова и поступки довели человека до самоубийства.

Картер и молодой человек Конрад Рой познакомились в 2011 году. Поскольку юные друзья жили в соседних штатах (Коннектикуте и Массачусетсе соответственно), они общались только по телефону и через текстовые сообщения. Рой изначально был психически неуравновешенным юношей, он даже пытался покончить с собой, наглотавшись лекарств, но его вовремя спасла скорая помощь. С этого момента он замкнулся и общался практически только с Мишель.

Но в 2014 году Конрад все же совершил суицид: он заперся в своей машине на парковке и отравился угарным газом. Мишель казалась безутешной и даже организовала благотворительный сбор денег в памяти возлюбленного (выручку отправили в фонд по борьбе с депрессией). А вскоре выяснилось, что именно она заставила бойфренда умереть.

Девушка из Плейнвилля

Перед смертью Конрад удалил из телефона все переписки, кроме общения с Мишель. Из сообщений стало очевидно, что она поддерживала его в желании покончить с собой, а с какого-то момента практически приказывала это сделать. И даже в последний момент, когда юноша испугался и хотел выйти из машины, Картер заставила его вернуться.

Необычный судебный процесс длился два года. Адвокаты доказывали, что между обвиняемой и погибшим не было физического контакта, поэтому она не могла напрямую повлиять на его решение. Но судья все же вынес обвинительный приговор.

Сериал «Девушка из Плейнвилля», в котором роль Мишель Картер исполнила Эль Фаннинг, расскажет о необычном разбирательстве и событиях, которые предшествовали аресту.

В 2011 году Пэм Хапп и ее близкая подруга Бетси Фария организовали сбор средств в пользу больных раком. Все дело в том, что Бетси также страдала от этого заболевания, причем уже в терминальной стадии. Потом Фария даже переписала на подругу свой страховой полис. И через пару дней ее нашли мертвой.

Изначально подозрения пали на мужа Бетси, которого якобы разозлили манипуляции со страховкой. Тем более что на компьютере погибшей нашли письмо, подтверждающее опасения. Супруга судили, и после решающих показаний Пэм приговорили к пожизненному заключению.

Кое-что о Пэм

А потом вскрылось, что упомянутый сбор средств был фикцией, и деньги просто присвоила Хапп. Она же переписала полис Бетси на себя и зарезала подругу. Но на этом все не закончилось. Позже преступница убила и собственную мать ради выплат по страховке. А когда мужа Фарии освободили, она попыталась подставить его, что привело к гибели еще одного человека. В результате вместо ложно обвиненного человека сама Пэм получила пожизненное заключение.

Об этой истории рассказали в подкасте «Кое-что о Пэм». Теперь же сюжет перенесли на экраны в виде сериала. Убийцу сыграла Рене Зеллвегер, которой для полного перевоплощения сделали пластический грим и «толстый» костюм.