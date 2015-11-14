«Скорость: Автобус 657»: Рецензия Киноафиши

Автобус-беглец

Нельзя сказать, что история про 657-й автобус блещет какой-то небывалой новизной. Ограбление казино (вариант: ограбление банка), схватка с мафией, необходимая больному ребенку дорогостоящая операция, полицейская погоня, захват заложников, – всё это, в сущности, элементы примерно одного и того же магического кубика, уже собиравшегося не один десяток раз из примерно похожих элементов, только скомбинированных в разном сочетании и в разной последовательности. Но фильм Скотта Манна – один из наиболее продуманных и симпатичных образцов подобной сборки.

Пожалуй, главная актерская находка в картине – даже не Роберт Де Ниро, просто грамотно и весомо присутствующий в кадре (кто, спрашивается, не видал Де Ниро в роли криминального босса?), а Джеффри Дин Морган. Его умение передать всю гамму эмоциональных переходов и полутонов одними глазами, с минималистической и четко выверенной, едва ли не аптекарски дозируемой, мимикой и жестикуляцией, – достигло впечатляющего уровня. Игра Моргана здесь способна послужить чрезвычайно красноречивой иллюстрацией к афоризму Марины Цветаевой: «“Сдержанный человек” – это значит есть что сдерживать».

Из драматургических удач стоит отметить сюжетный ход с онкологическим недугом владельца казино, ведущий сразу в двух направлениях: к нетривиальной рифме с заболеванием маленькой дочки главного героя, которая, в свою очередь, сама срифмована с дочерью босса, ушедшей в приют помогать нищим, и к фишке с постоянным выбором между настоящей, «живой», окрашенной в тона ретро, но убивающей – уже убившей – табачной сигаретой и безопасной, но «мертвой» и технологичной сигаретой электронной. На этом фоне еще более рельефно выглядит кредо денировского персонажа: «Чувства не должны влиять на суждения. Отношения приходят и уходят, а принципы… принципы остаются». Столь же рельефно выглядит и его фамилия – Поуп (Pope): написанная с заглавной буквы, она обозначает Папу Римского. Стоит ли удивляться тому, что фамилия организатора и распорядителя ограбления, которого играет Дэйв Баутиста, – Кокс (Cox) – означает «рулевой»…

Не менее любопытно и то, что внутри этой драмы, смикшированной с техничным и грамотным экшен-триллером, постепенно прорастает «плутовской роман», этакая афера, она же иллюзия обмана, она же двадцать одно. Уже по саркастическому эпизоду в кафе, где планирующие ограбление спорят, кому быть сахарницей, при создании импровизированного «чертежа» и расстановке «фигур» на столе, – можно догадаться, что фабула окажется с характерной мошеннической хитринкой (я не говорю уж о вступительном карточном трюке и о заложнике в костюме бобра). Собственно, эта хитринка и позволила авторам фильма не без фокуснической элегантности добраться до финала, который, впрочем, оказался изрядно переслащенным. Но тут уж законы жанра и продюсирования почти не оставляют пространства для маневра…

Сергей Терновский