«Неуловимые»: Рецензия Киноафиши

Тема инопланетного вторжения в США получила новый виток развития. Вслед за Джоном Фавро, заставившим ковбоев сражаться с пришельцами, и Джонатаном Либесманом, переснявшим на космический лад «Падение “Черного ястреба”» Ридли Скотта и назвавшим это «Битвой за Лос-Анджелес», дебютант Дэн Брэдли снарядил в штат Вашингтон отборные северокорейские части. То, что для рядового американца северный кореец ничем не отличается от инопланетянина, – научный факт. И если в фильме у верных сынов чучхе не наблюдается щупалец и присосок, это ничего не значит: вполне вероятно, подданные Ким Чен Ына просто хорошо маскируются. Еще меньшее значение в данном контексте имеет то обстоятельство, что «Красный рассвет» (а именно так называется кино, в российском прокате непонятно с какого перепугу ставшее «Неуловимыми», видимо – в память о трилогии про Даньку, Валерку, Ксанку и Яшку-цыгана) – ремейк одноименного фильма, снятого в 1984 году Джоном Милиусом и посвященного вторжению советских войск в Штаты. Милиус тоже снимал свою милитаристскую фантастику-1984, в сущности, про визитеров из далекой-далекой галактики, которые говорили на ломаном-преломаном русском и делали Третью мировую вариантом комедии дель арте.

Дэн Брэдли, взявшийся за ремейк бравой антисоветской агитки и поменявший русских на корейцев (то есть, в соответствии с законами международного дипломатического этикета, шило на мыло), раньше специализировался по физкультурной части. Он ставил трюки в «Дне независимости», в фильмах про Человека-паука и Джейсона Борна, работал каскадером в «Донни Дарко», но наибольший вклад в кинематограф внес, сыграв Джейсона Вурхиза в первый день съемок шестой серии «Пятницы, 13-го». Не менее выразительный послужной список и у одного из сценаристов – Карла Эллсуорта: прежде чем податься в большое кино, Эллсуорт писал сценарии к таким выдающимся телесериалам, как «Баффи – истребительница вампиров», «Годзилла», «Зена – королева воинов», «Клеопатра 2525» и «Легенда о Тарзане». И Зена, и Тарзан, конечно, явственно ощущаются в новоиспеченном «Красном рассвете», поставленном в лучших традициях партизанских эпопей киностудии имени Довженко. И это не случайно: ведь и Милиус аккурат перед тем, как сделать свой «Красный рассвет», снял «Конана-варвара». По сути, единственное, что может противопоставить Голливуд пришельцам из туманности Северная Корея или из темной материи под названием СССР/Россия, – первобытный мифологический герой, умеющий эффектно надавать злу, да и вообще всем подряд, по реальным или вымышленным рогам. У Дэна Брэдли этот героизм доведен до клинических масштабов: юные партизаны-мстители во главе со спецназовцем Криса Хемсворта успешно подрывают на корню всю северокорейскую военную махину, покорившую беззащитные Соединенные Штаты, включая и городок Спокан в штате Вашингтон. Вооружившись хитростью, взрывчаткой и громкими фразами о свободе, которые перемежаются сценами, пародирующими «Охотника на оленей» и фильмы о Джоне Рэмбо, – юнцы, именующие себя, по старой спортивной памяти, «Росомахами», сокрушают тиранию нового префекта, капитана Чо, и его консультантов из числа российских «голубых беретов». Причем делают это именно тогда, когда главный Росомаха, Хью Джекман, ходит по ресторанам и пугает Кейт Уинслет выросшими на шее тестикулами, приклеенными ему в Movie 43. Вероятно, в случае с Джекманом тоже не обошлось без зловредного инопланетного вмешательства…

Сергей Терновский