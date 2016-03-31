«Экстрасенсы»: Рецензия Киноафиши

Лицензия на убийство

Он убивает уколом в шею – очень длинной и очень острой иглой. Убивает без боли – ни одна из жертв даже не вздрогнула. И потому на полицейских фотографиях у трупов такие счастливые лица. А ещё этот парень большой эстет: ванна, полная роз, в которой «спит» длинноволосая жертва, бокалы из хрусталя… Кто он, откуда взялся такой странный маньяк? И почему все убитые неизлечимо больны? Детектив Джо (Джеффри Дин Морган) не может найти ответа.

Кадр из фильма «Экстрасенсы»

Но есть в резерве у полиции одно секретное оружие. Имя ему – Джон Клэнси (Энтони Хопкинс). Он не просто видит людей насквозь: он может менять их будущее, впрочем, и свое тоже. Кстати, в этом нет ничего сложного: нужно лишь увидеть несколько вариантов того, что с тобой произойдет через пару минут, и выбрать именно тот, который тебя устроит. Правда, есть небольшой нюанс: для подобного «трюка» необходимо быть экстрасенсом. Причем очень мощным: таким, например, как отставной детектив Джон Кленси…

Энтони Хопкинс (Джон Клэнси). Кадр из фильма «Экстрасенсы»

Спорить не буду: задумка у «Экстрасенсов» хоть и не самая оригинальная, однако она цепляет. Детектив-экстрасенс, который борется с преступником-экстрасенсом – эх, сколько всего интересного здесь можно было придумать! А пара режиссер-оператор? Для Афонсо Пойарта это всего лишь второй крупный проект, однако, судя по тому, как он пытается передать видения своего героя-экстрасенса, Пойарт относится к разряду режиссеров-визуалистов. А для психологического триллера с элементами мистики режиссер такого плана – просто находка. Что же касается оператора (Брендан Гэлвин), то он человек, безусловно, опытный: в его копилке такие фильмы как «Вне/себя» и «Белоснежка, месть гномов».

Кадр из фильма «Экстрасенсы»

Актерский состав «Экстрасенсов» - восторг особый. Услышав имя Энтони Хопкинса, невольно начинаешь ждать картину уровня «Молчания ягнят». Плюс на должность антагониста назначен некто Колин Фаррелл (кстати, отличная актерская работа!) Тем не менее чуда не произошло. Вместо чуда у Пойарта получился проходной и во всех смыслах вторичный опус, который после съемок два года пылился в закромах «Уорнер Бразерс» - компания явно не знала, что с этой картиной делать.

Колин Фаррелл (Чарльз). Кадр из фильма «Экстрасенсы»

Как детективу «Экстрасенсам» явно не хватает интриги: едва мы узнаем, что жертвы маньяка были неизлечимо больны (а это нам сообщают приблизительно на двадцатой минуте), все загадки мигом улетучиваются. Не многим лучше обстоят дела и с мистикой: экстрасенсорика подается как нечто само собой разумеющееся и очень удобное в обиходе (Джона, например, используют и в качестве навигатора). Поэтому бояться попросту нечего и негде – фильм не пугает. Да, иногда довольно красиво, иногда довольно эффектно (взять хотя бы стоп-кадры). Но сколько раз мы все это уже видели??? Падающие капли, разбитые зеркала, кресты…. Неужели ничего нового нельзя было придумать?

Колин Фаррелл (Чарльз). Кадр из фильма «Экстрасенсы»

Кстати, когда сценарий «Экстрасенсов» только писался, амбиции у авторов были огромные. Им виделось продолжение фильма Дэвида Финчера «Семь». (Первое название проекта – «Восемь»). Финчер, однако, воспротивился, и идею пришлось благополучно похоронить. Тогда решили изобрести что-то свое, но того же уровня. Но то ли фантазия авторов подвела, то ли рисковать побоялись… В общем, с новым Финчером как-то не сложилось. Вместо него на свет появился хоть и крепкий, но совершенно безликий середнячок. Из серии «а, ну неплохо, на один-то раз под попкорн сойдет».

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 31 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм «Экстрасенсы»