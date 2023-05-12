Мэгги и Ниган отправляются на Манхэттен в трейлере сериала «Остров мертвецов»

Телеканал AMC выпустил трейлер спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы» под названием «Остров мертвецов». Центральные роли в шоу исполняют Лорен Кохэн («Виски Кавалер»), Джеффри Дин Морган («Сверхъестественное»), Желько Иванек («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Логан Ким («Охотники за приведениями: Наследники») и Гай Чарльз («Розуэлл, Нью-Мексико»).

По сюжету, группа неизвестных бандитов во главе с таинственным человеком по прозвищу Хорват нападают на Мэгги (Кохэн) и похищают ее сына Хершела (Ким). В отчаянной попытке спасти своего ребенка героиня обращается за помощью к убийце своего мужа Нигану (Морган). Вместе дуэт бросается в погоню за похитителями, которая приводит их на разрушенный зомби-апокалипсисом Манхэттен.

В ролике показаны руины некогда пышущего жизнью острова. Там Мэгги и Ниган встречают как опасных противников, так и потенциальных союзников. Одна из сцен намекает на то, что Хорвата и Нигана связывает некое общее прошлое, и злодей только рад тому, что сможет вновь встретиться со своим старым знакомым. В последней сцене трейлера показано, как Мэгги сражается с новым видом зомби, который представляет собой несколько сросшихся вместе тел мертвецов.

Шоураннером проекта выступает Эли Хорн, работавшая над оригинальными «Ходячими мертвецами», а также сериалами «Хилы» и «Уилфред».

Премьера «Острова мертвецов» состоится АМС 18 июня. Ранее актриса Махина Наполеон, исполняющая в шоу одну из второстепенных ролей, намекнула на то, что проект может получить второй сезон, но создатели сериала еще не подтвердили эту информацию.