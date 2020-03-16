«Убийства по открыткам»: Рецензия Киноафиши

Нью-йоркский коп с тридцатилетним стажем Джейкоб (Джеффри Дин Морган) переживает страшную смерть своей дочери, отправившейся со своим супругом в путешествие. Джейкоб последовательно самоуничтожается, упиваясь алкоголем, бывшая жена (Фамке Янссен) сначала винит во всем его, затем просит найти преступника во что бы то ни стало. Выясняется, что накануне случившегося журналист одной из местных газет получил от маньяка открытку с многозначительной подписью. В такой же последовательности все произошло и в Мадриде, а спустя пару дней — в Мюнхенском хостеле. Обстоятельства повторяют друг друга: европейские города, жертвами становятся молодожены, некто выкачивает из их тел всю кровь, частично расчленяет, забирая какие-то части тел с собой, а после создаёт из трупов подобие скульптур, выставленных в локальных музеях. Безутешный отец убежден, что эти преступления связаны между собой. Полиция поначалу содействовать ему отказывается, уповая на штатский статус Джейкоба по отношению к этому делу, и герой решает заняться расследованием самостоятельно.

Убийства по открыткам

Экранизация одноименного романа заслуженного жанрового ремесленника Джеймса Паттерсона (цикл про Алекса Кросса) и шведской писательницы Лизы Марклунд изначально имела большой потенциал, тем более что за постановку взялся, наверное, один из самых известных боснийских режиссеров, обладатель премии «Оскар» и многих фестивальных наград (от Канн до Берлина) Данис Танович. Что нашел для себя в этом материале автор «Ничьей земли», сказать сложно. Если его полнометражный англоязычный дебют «Сортировка» с Колином Фарреллом в главной роли имел как острую проблематику, так и политический подтекст, то «Убийства», в силу своей слабой сценарной адаптации, мало чем отличаются от среднестатистического пилота процедурала на одном из кабельных телеканалов. Прочие экранизации Паттерсона имели больший масштаб, тогда как постоянные перемещения между крупными европейскими городами в «Убийствах» не оттеняют однообразного развития детективной линии. Поначалу Танович старается разбавить непритязательность материала неочевидными художественными решениями: съемка с естественным освещением, несколько сцен в первом акте он ведет через отражения, от зеркал до стекол. Монтажная логика напоминает скорее жанровые фильмы конца девяностых — начала нулевых, которым была свойственна особая эстетика размашистого триллера, где динамика обусловлена резкими немотивированными склейками наподобие «Охотников за разумом» Ренни Харлина.

Убийства по открыткам

Ошибкой становится введение в повествование как флешбеков, похожих на рекламу из свадебных журналов, так и желание Тановича показать лицо главной жертвы. Если бы дочь Джейкоба оставалась силуэтом, прикрытым простыней в той сцене, когда ее опознает главный герой, то у «Убийств» появилась бы возможность быть структурно более сложными, чем они есть. Создать иллюзию несоответствия таймлайнов и ближе к кульминации оглушить зрителя тем, что две линии развивались параллельно. Однако, помимо примечательной темы соответствия высокого искусства и смерти, прочие мотивации в совершении этих убийств достаточно пространны и окончательно превращают картину в этакий прообраз многосерийного продукта. Что действительно заслуживает внимания, так это перформанс талантливого актера Джеффри Дина Моргана, который даже в условиях поверхностно прописанного образа безутешного отца старается сделать своего персонажа правдоподобным.

Убийства по открыткам

«Убийства по открыткам» будут интересны как поклонникам актера, так и любителям детективного жанра. Что довольно иронично, оператором фильма стал Сальваторе Тотино, некогда работавший с Роном Ховардом над трилогией про профессора Роберта Лэнгдона («Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Инферно»). Определенная концептуальная связь между этими историями все же есть.

Антон Фомочкин