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Майкл Дуглас
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Награды и номинации Майкл Дуглас
Michael Douglas
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Награды и номинации Майкл Дуглас
Оскар 1988
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1976
Лучший фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2023
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2004
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2011
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1970
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Supporting Actor in Drama
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2024
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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