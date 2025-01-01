Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джон Клиз
Награды
Награды и номинации Джона Клиза
John Cleese
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джона Клиза
Оскар 1989
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Guest Performer in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Non-Fiction Special (Informational)
Номинант
Outstanding Non-Fiction Special (Informational)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Best Light Entertainment Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Best Light Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Best Light Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Best Light Entertainment Personality
Номинант
Pixar показал тизер «Истории игрушек 5»: в нем рассекретили нового героя – Вуди и Базз тоже остаются
Тут не про детей и не про богатства: перед смертью Хюррем попросила Сюмбюля-агу только об одном — была ли исполнена последняя ее воля?
Леонардо ДиКаприо выбрал лучший фильм Нолана: в топе у звезды совсем не «Начало», хоть он и снялся там в главной роли
Солу Гудману – 65, и он уже на пенсии: но вот еще 5 сериалов о гениальных аферистах (№4 снял сам Хайзенберг)
Спародировали «Игру престолов» и опозорились: 12-й сезон считается лучшим в истории «Симпсонов» – у худшего просмотров в 4 раза меньше
Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп
«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)
«Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали
За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей
«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет
Ответьте на 8/8 вопросов про «Один дома», иначе Кевин будет стрелять: сложный тест на знание культовой комедии 90-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667