«Эллиот»: Рецензия Киноафиши
Пока зрители от мала до велика ждут, когда в кино выйдут «Щелкунчик и четыре королества» и «Мэри Поппинс возвращается» и закружат их в праздничной суете, подарках и хорошем настроении. Но до этого момента у них есть канадские мультипликаторы со своим проектом «Эллиот» и Netflix, выпустившие семейный проект «Рождественские хроники» с Куртом Расселом, обгоняя еще и наших «Богатырей» и «Снежную королеву». Все они сделаны для того, чтобы напомнить – мечтайте, главное, мечтайте, а все остальное само приложится и получится.
В упряжке, которая развозит в праздничные дни подарки и самого Санта Клауса, освободилось место. Главный и самый известный на весь мир олень Рудольф решил отойти от дел. Поэтому главным поставщикам волшебства, улыбок и хорошего настроения срочно требуется найти замену. На вакансию откликаются как олени, так и маленькая лошадка Эллиот, казалось бы, у него нет никаких шансов, но непреодолимое желание дарить добро и раздавать счастье все вокруг дает поразительные результаты. Ему дается всего несколько дней, чтобы обучиться всему, что требуется, доказать оленям, что он не просто так трепет языком, а готов на все, чтобы дети всей планеты смогли получить подарки и произошло ежегодное чудо.
Озвучивает Эллиота Александр Олешко, хорошо знакомый зрителям озвучкой разговорчивого британского медвежонка Паддингтона из одноименной франшизы. Во всех приключениях лошадку сопровождает Хейзел, вечно все комментирующая коза - нечто среднее между ослом из «Шрека» и снеговиком Олафом из «Холодного сердца». Сам же Эллиот в лучших традициях классических рождественских-новогодних историй в какой-то момент даже переодевается в оленя, чтобы, как ему кажется, было проще пробиться в упряжку. Из подобных ситуаций он выносит жизненные уроки, находит новых друзей и возможность проявить себя таким, какой он есть на самом деле. А зрители после просмотра таких проектов, как «Эллиот», воспринимают снег, холод и зиму более привлекательными, поэтому выносят из кино не только мораль, но и непреодолимое желание покидаться снежками и окунуться в снежные развалы.
Лошадке приходится многому научиться, преодолеть и перебороть свои страхи. Герои в какой-то момент оказываются на арене, как до него доблестные гладиаторы, и соревнуется там с другими претендентами на место. То же самое пришлось пройти персонажам «Гарри Поттера», «Трон: Наследие» и многим другим. Финал и вовсе превращает «Эллиота» в яркое, зажигательное и веселое «шоу», способное вызвать улыбку и слезы умиления у всех пришедших.
Сказочный мультфильм «Эллиот» - это чудесная возможность заранее получить порцию положительных эмоций и заряд хорошего настроения, чтобы пережить еще месяц до праздников и окунуться в них с головой. Создатели активно работают со всеми зрителями пришедшими посмотреть их историю. Для самых маленьких в «Эллиоте» есть сказочная атмосфера, дух праздника, герои и юмор, а для тех, кто постарше, - параллели с живой классикой и героями, знакомыми всем с детства. Главная же мораль сей «басни» - не забывайте мечтать, верить в себя и никогда не бросайте своих друзей - это все, что нужно для начала, остальное само приложится. Эти вроде бы простые истины частенько теряются на фоне спецэффектов, музыки и известных имен, поэтому «Эллиота» многое роднит с советскими мультфильмами и любимыми проектами Уолта Диснея. И выделяет его из общей массы проектов, обычно пользующихся чужими, давно выверенными и отработанными идеями.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 29 ноября 2018 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Эллиот»