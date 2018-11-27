«Эллиот»: Рецензия Киноафиши

Летать может, даже тот, кто рожден скакать

Пока зрители от мала до велика ждут, когда в кино выйдут «Щелкунчик и четыре королества» и «Мэри Поппинс возвращается» и закружат их в праздничной суете, подарках и хорошем настроении. Но до этого момента у них есть канадские мультипликаторы со своим проектом «Эллиот» и Netflix, выпустившие семейный проект «Рождественские хроники» с Куртом Расселом, обгоняя еще и наших «Богатырей» и «Снежную королеву». Все они сделаны для того, чтобы напомнить – мечтайте, главное, мечтайте, а все остальное само приложится и получится.

Кадр из фильма «Эллиот»

В упряжке, которая развозит в праздничные дни подарки и самого Санта Клауса, освободилось место. Главный и самый известный на весь мир олень Рудольф решил отойти от дел. Поэтому главным поставщикам волшебства, улыбок и хорошего настроения срочно требуется найти замену. На вакансию откликаются как олени, так и маленькая лошадка Эллиот, казалось бы, у него нет никаких шансов, но непреодолимое желание дарить добро и раздавать счастье все вокруг дает поразительные результаты. Ему дается всего несколько дней, чтобы обучиться всему, что требуется, доказать оленям, что он не просто так трепет языком, а готов на все, чтобы дети всей планеты смогли получить подарки и произошло ежегодное чудо.

Кадр из фильма «Эллиот»

Озвучивает Эллиота Александр Олешко, хорошо знакомый зрителям озвучкой разговорчивого британского медвежонка Паддингтона из одноименной франшизы. Во всех приключениях лошадку сопровождает Хейзел, вечно все комментирующая коза - нечто среднее между ослом из «Шрека» и снеговиком Олафом из «Холодного сердца». Сам же Эллиот в лучших традициях классических рождественских-новогодних историй в какой-то момент даже переодевается в оленя, чтобы, как ему кажется, было проще пробиться в упряжку. Из подобных ситуаций он выносит жизненные уроки, находит новых друзей и возможность проявить себя таким, какой он есть на самом деле. А зрители после просмотра таких проектов, как «Эллиот», воспринимают снег, холод и зиму более привлекательными, поэтому выносят из кино не только мораль, но и непреодолимое желание покидаться снежками и окунуться в снежные развалы.

Кадр из фильма «Эллиот»

Лошадке приходится многому научиться, преодолеть и перебороть свои страхи. Герои в какой-то момент оказываются на арене, как до него доблестные гладиаторы, и соревнуется там с другими претендентами на место. То же самое пришлось пройти персонажам «Гарри Поттера», «Трон: Наследие» и многим другим. Финал и вовсе превращает «Эллиота» в яркое, зажигательное и веселое «шоу», способное вызвать улыбку и слезы умиления у всех пришедших.

Кадр из фильма «Эллиот»

Сказочный мультфильм «Эллиот» - это чудесная возможность заранее получить порцию положительных эмоций и заряд хорошего настроения, чтобы пережить еще месяц до праздников и окунуться в них с головой. Создатели активно работают со всеми зрителями пришедшими посмотреть их историю. Для самых маленьких в «Эллиоте» есть сказочная атмосфера, дух праздника, герои и юмор, а для тех, кто постарше, - параллели с живой классикой и героями, знакомыми всем с детства. Главная же мораль сей «басни» - не забывайте мечтать, верить в себя и никогда не бросайте своих друзей - это все, что нужно для начала, остальное само приложится. Эти вроде бы простые истины частенько теряются на фоне спецэффектов, музыки и известных имен, поэтому «Эллиота» многое роднит с советскими мультфильмами и любимыми проектами Уолта Диснея. И выделяет его из общей массы проектов, обычно пользующихся чужими, давно выверенными и отработанными идеями.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 29 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Эллиот»