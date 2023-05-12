Фильм Романа Поланского «Отель «Палас» с Александром Петровым обрел дату выхода в России

Кинокомпания «Про: взгляд» объявила дату российской премьеры черной комедии Романа Поланского «Отель «Палас». Фильм выйдет в отечественный прокат 23 ноября этого года.

Главные роли в картине исполнили Микки Рурк («Железный человек 2»), Джон Клиз («Малек»), Жоакин де Алмейда («Форсаж 5»), Фанни Ардан («Горизонт в огне»), Александр Петров («Текст») и другие.

События развернутся на роскошном швейцарском горнолыжном курорте Гштад. Фильм расскажет о последних 24 часах уходящего 1999 года, во время которых судьбы нескольких героев причудливым образом переплетаются между собой.

Поланский — живой классик мирового кино. За свою многолетнюю карьеру режиссер снял множество культовых картин, в число которых входят триллер «Китайский квартал» с Джеком Николсоном, драма «Пианист» с Эдрианом Броуди и детектив «Девятые врата» с Джонни Деппом. На данный момент последней вышедшей в прокат работой Поланского является историческая картина «Офицер и шпион», удостоенная номинации на «Золотого льва» Венецианского фестиваля.

Съемки «Отеля «Палас» прошли в первой половине прошлого года. Бюджет фильма составил $17,8 млн. Продюсером картины выступил Лука Барбарески («Интернэшнл»). По его словам, все французские инвесторы отказались финансировать проект из-за того, что Поланский был обвинен в сексуальных домогательствах. Кроме того, от cъемок в фильме отказались многие актеры.