«Розовая Пантера 2»: Рецензия Киноафиши

Голландец Харальд Цварт, поставивший вторую часть обновленной и осовремененной «Розовой Пантеры», – человек явно не последний в западном кинобизнесе. На его счету уже числится такой бесспорный шедевр, как «Агент Коди Бэнкс», а на подходе, то есть в процессе подготовки к съемкам, шедевр наверняка еще более значительный – ремейк старого и, в общем-то, необычайно доброго фильма «Малыш-каратист». Ну а поскольку, несмотря на свою несколько устрашающую фамилию (Zwart по-голландски означает «Черный»), Харальд Цварт снимает кино очень белое и очень пушистое, его путь к следующим вершинам искусства обещает быть на редкость безоблачным и приятным.

Правда, такая безоблачность и приятность не всегда лучшим образом сказывается на продуктах жизнетворчества залетного голландца. Фишка Питера Селлерса, исполнявшего роль инспектора Клузо у Блейка Эдвардса, состояла в полнейшей невозмутимости, с которой инспектор-идиот совершал все свои чудачества. Селлерс вообще не комиковал: он обходился аскетическим минимумом телодвижений, жестов, мимических приемов, – ему хватало лишь чуть заметного поворота головы, легкого движения бровей, умеренного акцента. Стив Мартин, новый Клузо, сам придумывающий многие эпизоды и дописывающий предназначенные ему сценарии, держится совершенно противоположной стратегии: это бурная, похожая на фейерверк, трюкаческая клоунада, где всего в избытке и даже в переизбытке. Мартин гораздо ближе к чаплиновскому типу игры, разве что за вычетом чаплиновского обаяния. Добавь сюда малую толику пинков, толчков и тычков да выруби звук – и получится почти классическая немая комедия.

Герои Стива Мартина, в других своих картинах, кстати, отнюдь не фонтанирующего всевозможными эмоциями, всегда милы и по-человечески симпатичны, но этим дело и исчерпывается. Ни тонкого артистизма, ни пронзительной глубины, ни селлерсовской абсурдинки здесь, конечно, искать не стоит. Поэтому-то – из-за обилия акробатических этюдов – новый вариант «Розовой Пантеры» столь травматичен, недаром горе-инспектор делает предложение в следующих словах: «Итак, вы согласны, хоть это может привести к всевозможным травмам, выйти за меня?»

Разумеется, временами авторы «Розовой Пантеры – 2» выдают забавные шутки («– Вы полетите в Киото. – Но я не умею летать. – На самолете!!!»; «Сейчас я введу вас в курс дела. Мы ничего не знаем. Теперь вы в курсе дела») и делают хорошо рифмующиеся двойные эпизоды, например с поджогом испанского кафе. Однако холерическая эквилибристика Стива Мартина не очень-то вяжется с игрой приглашенных в фильм талантливых драматических актеров (Энди Гарсия, Альфред Молина, Джереми Айронс), а удвоение, утроение и даже удесятерение абсурда путем эмоциональных и физических излишеств (взять хотя бы путешествие по дымоходам в особняке Авельянеды) заставляет с грустью вспомнить о той, старой «Розовой Пантере», где вместо наивного, детского энтузиазма строго дозированными порциями невозмутимо выдавалась охлажденная британская ирония. И было, надо признаться, гораздо смешнее.

Vlad Dracula