«Плуто Нэш»: Рецензия Киноафиши

Плуто Нэш / Adventures of Pluto Nash фантастическая комедия Итак, мы видим, что в оригинале перевод названия фильма – «Приключения Плуто Нэша». Хмм., и впрямь немного по-детски, пожалуй. Что-то вроде «Приключения Электроника», или в лучшем случае – «итальянцев в России». Возможно, в звучании российско-прокатной версии лаконичного «Плуто Нэш» - интриги и впрямь побольше? Кинокомпания: Warner Bros. Режиссер: Рон Андервуд / Ron Underwood (Могучий Джо Янг, Нет слов, Городские пижоны) Сценарий: Нил Катберт / Neil Cuthbert (Фокус-покус, The Mystery Men) В ролях: Эдди Мерфи/Eddie Murphy (Путешествие в Америку, Бумеранг, Полицейский с Беверли Хиллз и др.), Розарио Доусон/ Rosario Dawson (Люди в черном 2), Рэнди Куэйд/ Randy Quaid (оскар за роль 2 плана в Последнем наряде, Дни грома с Томом Крузом, День независимости), Питер Бойл/ Peter Boyle (Красная жара, Бал монстров,Тень), Пэм Грир/ Pam Grier (Марс атакует, Джекки Браун, Завтра не придет никогда), Джей Мор/Jay Mohr (Джерри Магуайер), др. Сюжет. Действие фильма происходит в 2087 году на преобразившейся Луне, ставшей к тому времени автономной земной колонией. Плуто Нэш (Эдди Мерфи), только что вышедший из тюрьмы, и сохранивший свой «звездный» статус известнейшего из контрабандистов, оказывается втянутым в конфликт своего старого друга – певца-неудачника. В результате – он владелец ночного клуба, который под его чутким руководством становится наипопулярнейшим в небольшом лунном мире развлечений. Конечно же, владение по-настоящему прибыльным делом невозможно без конфликта с МАФИЕЙ. Вступая в борьбу с неизвестным врагом, Плуто вместе с негаданной помощницей Диной Дейк (Розарио Доусон) (ну а куда же сюжет будет двигаться без добротного куска романтики?) и верным старым роботом-телохранителем Бруно (Рэнди Куэйд) переживают массу самых разнообразных и в меру захватывающих приключений. Факты - основным занимательным фактом остается двухлетнее лежание фильма на полке (съемки закончились еще в сентябре 2000 года). Жаль только, что комментарий к этому загадочному факту простоя, сыскать мне так и не удалось . - на роль партнерши Эдди Мерфи претендовали Халли Берри («Бал монстров»), игравшая с ним в «Бумеранге», а также Дженнифер Лопес («Клетка»), которой был обещан гонорар $5 млн. - принимая во внимание тот факт, что Лунная сила притяжения в шесть реже меньше земной, авторы столкнулись со сложностью изображения движения людей вне пределов купола. Актерам пришлось стать настоящими акробатами. Все они проходили обязательную тренировку на специальных летающих конструкциях, работающих на автономных системах питания. Если им понравилось, то стоит ждать следующих коммерческих космических полетов, благо гонорары того же Мэрфи позволяют... Впечатления Основная моя мысль по просмотру – фильм настоятельно рекомендован для семейного просмотра. Он редкостно по нынешним меркам (да и по меркам 2000 года) не пресыщен пошлостью и чернухой. Авторы использовали традиционный, добрый юмор для домохозяек. Фильм не шокирует, и хваленые «лунные» съемки кажутся слегка устаревшими искушенному зрителю. И это закономерно, учитывая его возраст. Киноиндустрия не стояла на месте эти два года. И совсем не удивительно, что сборы по Америке минимальны, и не оправдывают пока даже многомиллионного бюджета. Фильм получился морально устаревшим. Но добрым, смешным и милым. Наилучшие актерские работы – вечно обаятельного Мерфи, трогательного Рэнди Куэйда. Он действительно неподражаем в роли полностью очеловечившегося в глазах своего хозяина няньки-робота. Так что желающим от души похихикать и отдохнуть - сходить на Приключения стоит.