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Пираты Эгейского моря Пираты Эгейского моря
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O Theos agapaei to haviari

Пираты Эгейского моря, 2012

2012 / Греция / Россия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Греческий пират присоединяется к флоту Российской империи, сражающейся на море с турками. Его отвага и предприимчивость привлекают внимание высоких особ, и судьба бывшего рыбака серьезно меняется... 

  • Совместное производство Греции, Испании и России. А ведущие роли достались немцу, француженке и англичанину. 
  • В европейском прокате фильм переименован в «Пирата», но оригинальное название интереснее: «Бог любит икру».
  • Сюжет картины основан на реальных событиях и биографии исторического лица — греческого пирата Иоанниса Варвакиса, он же впоследствии — русский дворянин Иван Андреевич Варваци.
  • В год выхода этого проекта в городе Астрахань состоялось торжественное открытие памятника главному герою — за вклад в развитие южных российских рубежей.
  • Роль Варвакиса исполнил немецкий актер Себастьян Кох. Он любит сниматься в исторических лентах: к моменту выхода этого в его багаже уже были «Туннель» и «Семья Манн — столетний роман» (оба 2001), «Аминь» и «Наполеон» (2002), «Принцесса Мария Бонапарт» и «Операция Валькирия» (2004), «Шпеер и Гитлер» (2005), «Жизнь других» (2006), «Камелот» (2011).
  • Для Евгения Стычкина (Иван) это также не первый исторический проект в его актерской биографии.
  • В роли Екатерины II зрители могут полюбоваться великолепной Катрин Денев.

Фильм о реальных событиях, в центре которых находится Иоаннис Варвакис — один из самых великих иностранцев в российской истории. После обращения к «великой нации светловолосых» за помощью в освобождении своего народа от турецкого ига жизнь греческого рыбака меняется самым невероятным образом: полюбившись графу Орлову и Екатерине Великой, он обретает вторую родину, с головой погружается в культуру нашей страны, становится одним из самых богатых людей Европы и главных благотворителей российской империи, научившись добывать и экспортировать икру.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2012
Премьера в России 20 декабря 2012
Премьера в мире 4 августа 2012
Возраст 12+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Яннис Смарагдис
В ролях
Себастьян Кох
Себастьян Кох
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Хуан Диего Ботто
Хуан Диего Ботто
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Джон Клиз
Джон Клиз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пираты Эгейского моря 3 постера
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Пираты Эгейского моря смотреть онлайн

Пираты Эгейского моря
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Анна 10 октября 2015, 16:16
Если в этом фильме будет искренняя дружба и настоящая взаимная любовь без предательства ( и со счастливым концом ), то это будет классно✊
Анна 10 октября 2015, 16:16
Интересно, будет ли этот фильм похож на фильм " Пираты Карибского моря "?
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