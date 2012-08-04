Пираты Эгейского моря, 2012

Фильм о реальных событиях, в центре которых находится Иоаннис Варвакис — один из самых великих иностранцев в российской истории. После обращения к «великой нации светловолосых» за помощью в освобождении своего народа от турецкого ига жизнь греческого рыбака меняется самым невероятным образом: полюбившись графу Орлову и Екатерине Великой, он обретает вторую родину, с головой погружается в культуру нашей страны, становится одним из самых богатых людей Европы и главных благотворителей российской империи, научившись добывать и экспортировать икру.