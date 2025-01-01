Меню
Аль Пачино
Награды
Награды и номинации Аль Пачино
Al Pacino
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Аль Пачино
Оскар 1993
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1991
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1980
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1976
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1975
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1974
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1973
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2004
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2001
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Квир-лев
Победитель
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1994
Career Golden Lion
Победитель
Золотая малина 2012
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 2009
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2004
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1986
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
