Вы не поверите: как сейчас выглядят 12 актеров, от которых все были без ума

Эти красавцы разбивали сердца поклонницам сериалов в 90-2000-ых, теперь они стали старше, и некоторые из них продолжают радовать нас хорошими ролями.

Роль: Дейл Купер («Твин Пикс»)

Несмотря на то что Кайл Маклахлен сыграл в таких культовых фильмах, как «Синий бархат» и «Шоугелз», для нескольких поколений зрителей он навсегда останется обаятельным агентом ФБР Дейлом Купером, приехавшим в провинциальный городок Твин Пикс расследовать дело об убийстве Лоры Палмер. В нулевые Маклахлен появлялся и в других легендарных сериалах: «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки», «Как я встретил вашу маму», но, несомненно, триумфом последних лет стало его возвращение в третьем сезоне «Твин Пикса», где он сыграл сразу нескольких персонажей.

Кайл Маклахлен

Роль: Сойер («Остаться в живых»)

Мистический сериал «Остаться в живых» подарил нам целую галерею ярких персонажей. Но девичьи сердца неизменно замирали от восторга, когда на экране появлялся ловелас Сойер, который по результатам опросов был признан одним из самых популярных персонажей проекта. Журналы неоднократно включали Джоша Холлоуэя в список самых красивых людей планеты, но, к сожалению, роль Сойера так и осталась самой заметной в карьере актера. В числе его последних работ — роль второго плана в сериале «Йеллоустоун».

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Джош Холлоуэй

Роль: Хэнк Муди («Блудливая Калифорния»)

Дэвид Духовны пережил две волны популярности, став культовым актером и в девяностых, и в нулевых. Мировую известность ему принесла роль агента ФБР Фокса Малдера в сериале «Секретные материалы», а в 2007 году он вернулся на экраны в роли циничного писателя Хэнка Муди в «Блудливой Калифорнии». Духовны также вернулся к своему персонажу в третьем сезоне «Твин Пикса», а в 2020 году появился на большом экране в фильме ужасов «Королевство: Наследие».

Дэвид Духовны

Роль: Коул Тернер («Зачарованные»)

Джулиан Макмэхон завоевал зрительскую любовь благодаря роли обаятельного демона Коула Тернера в «Зачарованных». Первоначально он должен был сняться только в третьем сезоне сериала, но его персонаж так понравился аудитории, что с актером продлили контракт. Сейчас он снимается в драматическом сериале «ФБР: Самые разыскиваемые» в роли спецагента Джесса Лакруа.

Джулиан Макмэхон

Роль: Чак Басс («Сплетница»)

Роль легкомысленного тусовщика Чака Басса принесла Эду Вествику желанную популярность, однако актер не раз подчеркивал в интервью, что он — полная противоположность своего персонажа. Среди его последних работ — главная роль в основанном на реальных событиях военном фильме «В тылу врага».

Эд Вествик

Роль: Владимир Корф («Бедная Настя»)

Театральный актер Даниил Страхов в начале нулевых много снимался в сериалах, а известность ему принесла роль барона Корфа в сериале «Бедная Настя». Актер продолжает играть на сцене и сниматься в кино, в частности, в военных фильмах и сериалах: «Грозовые ворота», «Исаев»; также широкую известность у зрителей получил драматический сериал «Знахарь», в котором Страхов исполнил роль талантливого нейрохирурга Павла Андреева.

Даниил Страхов

Роль вампира, которому вернули человеческую душу, в культовом сериале «Баффи – истребительница вампиров» принесла Дэвиду Бореаназу любовь зрителей по всему миру. По результатам опросов журнала Hello! в 2009 году, Ангел был признан читателями «самым сексуальным вампиром», опередив Эдварда Каллена и Лестата. Персонаж Бореаназа настолько пришелся по вкусу зрителям, что вскоре после «Баффи» удостоился отдельного сериала «Ангел». Помимо этого, Бореаназ сыграл главную роль еще в одном популярном сериале – детективе «Кости», где выступил также в качестве режиссера нескольких эпизодов. С 2017 года снимается в сериале о «морских котиках» под названием «Спецназ».

Дэвид Бореаназ

Факундо Арана

Роль: Иво («Дикий ангел»)

Аргентинский сериал «Дикий ангел» принес славу не только исполнительнице главной роли Наталье Орейро, но и Факундо Аране, который сыграл ее возлюбленного. В 2002 году актер взял перерыв в карьере, однако уже в 2008-м вернулся на экраны с сериалом «Украденные жизни». Сейчас актер продолжает сниматься в аргентинских проектах для ТВ.

Факундо Арана

Роль: Виктор Пчелкин («Бригада»)

В свое время «Бригада» открыла широкому зрителю таких актеров, как Сергей Безруков, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и, конечно же, Павел Майков. После феноменального успеха сериала Майков стал еще больше времени уделять работе: снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, активно проявлял себя на театральной сцене, основал собственную группу. Сейчас Майкова можно увидеть в роли сотрудника КГБ Петра Шипова в нашумевших сериалах «Нулевой пациент» и «Девушки с Макаровым».

Павел Майков

Бенхамин Рохас

Роль: Пабло Бустаманте («Мятежный дух»)

Аргентинские сериалы в конце девяностых – начале нулевых покорили наши сердца. Молодежный сериал о школьниках, живущих в элитном интернате, выдержал более чем триста серий. Роль самого красивого парня в колледже, сына мэра города, сделала Бенхамина Рохаса кумиром тысяч девчонок по всему миру. Группа Erreway, созданная героями сериала, вышла за его пределы; одним из ее участников стал и Рохас. Сейчас актер вместе с партнером по «Мятежному духу» Фелипе Коломбо играет в группе RoCo.

Бенхамин Рохас

Артем Волков

Роль: Антон Высоцкий («Барвиха»)

Эх, кому из нас не хотелось хоть на денек окунуться в роскошную жизнь, глядя на выросших на Рублевке персонажей сериала «Барвиха»? Роль богатого ловеласа Антона Высоцкого стала для Артема Волкова первым заметным появлением на экране. Позднее актер снялся и в продолжении «Барвихи» – сериале «Золотые».

Артем Волков

Роль: Рихард Мозер («Комиссар Рекс»)

Повсеместной любви к собакам немало способствовали сериалы, в которых одну из главных ролей исполняют наши четвероногие друзья. Самым популярным из таких проектов стал детективный сериал «Комиссар Рекс», в котором отважная овчарка помогает инспектору Рихарду Мозеру восстановить справедливость и раскрыть преступления. Сейчас Моретти продолжает сниматься в кино, в основном немецко-австрийского производства, а также занимается животноводством на собственной ферме, которую приобрел в конце 90-х.