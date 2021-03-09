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Постер к сериалу Девушки с Макаровым
Постер к сериалу Девушки с Макаровым
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Киноафиша Сериалы Девушки с Макаровым
Девушки с Макаровым (2021 - …) Девушки с Макаровым 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 20 часов 0 минут
О чем сериал

«Девушки с Макаровым» — новое российское шоу, снятое в жанре комедии. Действие разворачивается вокруг руководителя подмосковного уголовного розыска Павла Макарова. Из-за серьезного конфликта с начальством ему полностью заменяют рабочий состав. Теперь в него входят молодые выпускницы школы полиции. Каждая из них — отдельная и очень яркая личность. Первая — умная и начитанная, но ужасно высокомерная. Вторая — красивая и покладистая, но слишком легкомысленная. Третья — открытая и решительная, но подверженная импульсам. Четвертая — добрая и милая молодая мама, которая думает о своем ребенке больше, чем о работе. Новые подчиненные ужасно раздражаю Макарова, ведь он всегда выступал против женщин в этой профессии.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Павел Майков
Павел Майков
Георгий Дронов
Георгий Дронов
Елена Полянская
Елена Полянская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Девушки с Макаровым - Сезон 1 Сезон 1
2021, 20 эпизодов
 
Девушки с Макаровым - Сезон 2 Сезон 2
2022, 20 эпизодов
 
Новости о сериале
Где снимали сериал «Девушки с Макаровым»?
Где снимали сериал «Девушки с Макаровым»?
Айтишница из «Девушек с Макаровым»: о новом персонаже сериала и актрисе Наталье Бардо
Айтишница из «Девушек с Макаровым»: о новом персонаже сериала и актрисе Наталье Бардо
Канал ТНТ огласил дату выхода второго сезона сериала «Девушки с Макаровым»
Канал ТНТ огласил дату выхода второго сезона сериала «Девушки с Макаровым»
Кадры из сериала
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 09 марта 2021 года. Сезон состоял из 20 серий.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сейчас вышло два полностью завершенных сезона.

Кто снялся в главных ролях?

Актерами первого плана в сериале являются Олеся Судзиловская, Сергей Астахов, Павел Майков, Георгий Дронов, Елена Полянская.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

16+

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