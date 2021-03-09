«Девушки с Макаровым» — новое российское шоу, снятое в жанре комедии. Действие разворачивается вокруг руководителя подмосковного уголовного розыска Павла Макарова. Из-за серьезного конфликта с начальством ему полностью заменяют рабочий состав. Теперь в него входят молодые выпускницы школы полиции. Каждая из них — отдельная и очень яркая личность. Первая — умная и начитанная, но ужасно высокомерная. Вторая — красивая и покладистая, но слишком легкомысленная. Третья — открытая и решительная, но подверженная импульсам. Четвертая — добрая и милая молодая мама, которая думает о своем ребенке больше, чем о работе. Новые подчиненные ужасно раздражаю Макарова, ведь он всегда выступал против женщин в этой профессии.