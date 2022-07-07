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Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ
David Boreanaz
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Дэвид Бореаназ
David Boreanaz
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Дата рождения
16 мая 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Баффало, Нью-Йорк, США
Рост
185 см
Биография Дэвида Бореаназа
Родился 16 мая 1969 года. Баффало, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дэвида Бореаназа
Майти Макс
боевик, спорт, драма
2009, США
6.0
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