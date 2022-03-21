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Джадд Апатоу

Judd Apatow
Джадд Апатоу
Джадд Апатоу Judd Apatow
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Дата рождения
6 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Джадд Апатоу

Родился 6 декабря 1967 года. Суоссет, Нью-Йорк, США.

Фильмография Джадд Апатоу
Пузырь
Пузырь
комедия 2022, США
5.0
Король Стейтен-Айленда
Король Стейтен-Айленда
драма, комедия 2020, США
7.0
Девушка без комплексов
Девушка без комплексов
комедия 2015, США
5.0
Сэлинджер
Сэлинджер
документальный 2013, США
7.0
Любовь по-взрослому
Любовь по-взрослому
комедия 2012, США
6.0
Приколисты
Приколисты
комедия, драма 2009, США
5.0
Немножко беременна
Немножко беременна
драма, мелодрама, комедия 2006, США
7.0
Сорокалетний девственник
Сорокалетний девственник
комедия, мелодрама 2005, США
6.0
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Джадд Апатоу работает над сиквелом комедийной мелодрамы «Любовь по-взрослому» Спустя десятилетие Пол Радд и Лесли Манн должны вернуться к своим ролям.
Написать
21 марта 2022 12:15
Фильм в фильме: Netflix выпустил метатизер комедии «Пузырь» со звездным актерским составом В ленте сыграли Педро Паскаль, Карен Гиллан, Лесли Манн и Дэвид Духовны.
Написать
3 марта 2022 11:40
Звезды Голливуда воздают дань памяти покойному режиссеру Айвену Райтману Комментарии сына постановщика, Арнольда Шварценеггера, Пола Фига и других.
Написать
15 февраля 2022 14:53
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