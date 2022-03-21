Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джадд Апатоу
Джадд Апатоу
Judd Apatow
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джадд Апатоу
Judd Apatow
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Джадд Апатоу
Родился 6 декабря 1967 года. Суоссет, Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Джадд Апатоу
Пузырь
комедия
2022, США
5.0
Король Стейтен-Айленда
драма, комедия
2020, США
7.0
Девушка без комплексов
комедия
2015, США
5.0
Сэлинджер
документальный
2013, США
7.0
Любовь по-взрослому
комедия
2012, США
6.0
Приколисты
комедия, драма
2009, США
5.0
Немножко беременна
драма, мелодрама, комедия
2006, США
7.0
Сорокалетний девственник
комедия, мелодрама
2005, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джадд Апатоу работает над сиквелом комедийной мелодрамы «Любовь по-взрослому»
Спустя десятилетие Пол Радд и Лесли Манн должны вернуться к своим ролям.
Написать
21 марта 2022 12:15
Фильм в фильме: Netflix выпустил метатизер комедии «Пузырь» со звездным актерским составом
В ленте сыграли Педро Паскаль, Карен Гиллан, Лесли Манн и Дэвид Духовны.
Написать
3 марта 2022 11:40
Звезды Голливуда воздают дань памяти покойному режиссеру Айвену Райтману
Комментарии сына постановщика, Арнольда Шварценеггера, Пола Фига и других.
Написать
15 февраля 2022 14:53
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас