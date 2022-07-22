Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Новости
Пресс-показы
Статьи
Интервью
Викторины
События
Блог редакции
Редакция
Киноафиша
Новости
Мировой бокс-офис
Новости: мировой бокс-офис
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Подборки Netflix
Что посмотреть
Must-see от кинозвезд
Киноклуб
Киноафиша объясняет
DC
Marvel
Без Миллы Йовович: раскрыт актерский состав перезапуска «Обители зла»
Ребут будет ближе к культовым видеоиграм, чем серия фильмов Пола У. С. Андерсона.
Написать
7 октября 2020 10:47
Мировой бокс-офис с 15 по 17 февраля: Четыре китайских фильма и рэперы из Болливуда
На минувшей неделе все деньги были в Китае – целых четыре картины из топа родом из Поднебесной. Также в десятке фильм из Берлина, индийская мелодрама о начинающих рэперах «Уличный пацан».
Написать
19 февраля 2019 15:17
Кассовые сборы в мире с 21 по 23 декабря: Аквамен всем ребятам пример
Даем советы российскому минкульту (на самом деле нет) и чествуем супергероев.
Написать
25 декабря 2018 09:31
Related video
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену