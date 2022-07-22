Мировой бокс-офис с 15 по 17 февраля: Четыре китайских фильма и рэперы из Болливуда

На минувшей неделе все деньги были в Китае – целых четыре картины из топа родом из Поднебесной. Также в десятке фильм из Берлина, индийская мелодрама о начинающих рэперах «Уличный пацан».