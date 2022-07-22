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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Новости: самые-самые
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Итоги года-2020 по версии Киноафиши: Победители
Это было непросто, но мы справились.
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29 декабря 2020 14:12
Итоги года-2020 по версии Киноафиши.Инфо
Выбираем лучших из лучших в этом непростом году!
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3 декабря 2020 11:00
Квентин Тарантино назвал лучший фильм последнего десятилетия
Им оказался не кровавый и циничный боевик, а производственный байопик.
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29 мая 2020 12:59
Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов
Еще одна порция полезностей от режиссера.
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23 апреля 2020 17:16
Лучшие из лучших: названы 100 величайших фильмов 21 века
Немного про любовь, социопатов и фантастические вселенные.
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21 января 2020 09:40
Не только «Кошки»: стали известны номинанты на «Золотую малину»
«Награды» вручат за день до «Оскара» - 8 февраля.
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13 января 2020 11:28
«Джокер», «Текст» и «Оно 2»: Итоги года по версии Киноафиши.Инфо
Шампанское в холодильнике, мандарины на столе — самое время подвести киноитоги уходящего 2019 года! Целый месяц наши читатели голосовали за любимые фильмы и актеров, и вот что из этого вышло.
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30 декабря 2019 12:20
Итоги российского проката 2019
До конца года остались считанные дни, и окончательная информация по прокату за 2019-й появится в начале следующего года. Однако уже сейчас можно подвести определённые итоги проката и вывести основные тенденции российского кинорынка в 2019 году.
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30 декабря 2019 09:16
Кинокритики назвали 10 лучших ромкомов уходящего десятилетия
Есть только две вещи, которые объединяют почти всех кинозрителей — любовь к романтическим историям и юмору.
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27 декабря 2019 16:35
«Чудо-женщина: 1984» назван самым ожидаемым фильмом 2020 года
В мировом прокате картина окажется летом следующего года.
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26 декабря 2019 14:28
Создатели «Хорошей жены» назвали лучшие сериалы десятилетия
В их числе – известная криминальная драма и шпионский триллер.
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18 декабря 2019 14:03
Дени Вильнева признали главным режиссером десятилетия
Свою награду франкоканадский постановщик получит на церемонии 9 января.
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16 декабря 2019 10:48
Из 68 российских фильмов 2019 года с господдержкой окупилось только 8
Лидирует по сборам военный боевик «Т-34» с Александром Петровым в главной роли.
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16 декабря 2019 10:21
От «Форсажа» до «Вторжения»: названы топ 11 самых ожидаемых блокбастеров 2020 года
Первой до российского проката доберется новая лента Федора Бондарчука. Само ее наличие в списке – уже большой сюрприз.
Написать
13 декабря 2019 10:46
Адам Сэндлер, Тимур Бекмамбетов и «Пятьдесят оттенков серого»: названы худшие фильмы десятилетия
Отбирая их, автор даже испытал симптомы посттравматического стрессового расстройства.
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12 декабря 2019 09:25
«Игра престолов» признана самым обсуждаемым сериалом 2019 года
И все мы прекрасно понимаем, из-за чего.
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11 декабря 2019 10:44
От Хоакина Феникса до Бри Ларсон: топ 10 самых популярных звезд 2019 года
В списке самых популярных оказалось несколько новых и весьма неожиданных лиц.
Написать
10 декабря 2019 00:30
«Левиафан» Звягинцева вошел в десятку главных фильмов десятилетия
Итоги уходящей декады подводил один из известных американских кинокритиков.
Написать
9 декабря 2019 14:33
Самые ожидаемые премьеры фильмов в 2020 году
Нас ждут фильмы Дени Вильнёва, Стивена Спилберга, Кристофера Нолана, четвёртая фаза Марвел и очень много ремейков классики.
Написать
9 декабря 2019 13:45
Новая звезда Marvel Бри Ларсон стала самой популярной актрисой 2019 года
Даже золотая статуэтка не принесла ей такую известность, как участие в первом женском блокбастере MCU.
Написать
6 декабря 2019 14:38
Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года
Вероятно, многие из картин станут номинантами на «Оскар».
Написать
6 декабря 2019 13:50
«Ирония судьбы» и «Один дома» признаны любимыми новогодними фильмами российских зрителей
Просмотр этих картин в новогодние праздники стал для россиян настоящей традицией.
Написать
5 декабря 2019 11:29
Квентин Тарантино назвал три своих любимых фильма 2019 года
Режиссёр выбрал криминальную драму, фильм-катастрофу и хоррор по Кингу.
Написать
5 декабря 2019 00:36
От «Безумного Макса» до «Человека-паука»: составлен топ лучших фильмов десятилетия
Даже два – по среднему баллу и по количеству упоминаний в рейтингах профильных изданий.
Написать
26 ноября 2019 11:51
Кинокритики назвали топ 5 самых романтичных новогодних фильмов
От чёрно-белых кинокартин до классики современности.
Написать
22 ноября 2019 13:09
Назван топ лучших песен из фильмов за последнее десятилетие
Песни из популярных мультфильмов получили свою долю признания.
Написать
22 ноября 2019 00:01
От «Лунного света до «Джона Уика»: назван топ главных фильмов десятилетия
Что иронично, ни один из них не входит в список самых кассовых картин кинематографа.
Написать
21 ноября 2019 00:27
Звезду «Чужестранки» Сэма Хьюэна признали самой сексуальной знаменитостью 2019
Дженсен Эклс стал всего лишь пятым.
Написать
19 ноября 2019 18:07
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Выгодные условия звёздам обеспечили проекты Marvel и сериалы.
Написать
15 ноября 2019 00:05
Дженнифер Энистон, Скала и звезды «Ривердейла»: названы самые популярные знаменитости в США
А лучшими телепроектами пользователи сети считают «Ривердейл» и «Анатомию страсти».
Написать
5 ноября 2019 08:18
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