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Новости: самые-самые

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Итоги года-2020 по версии Киноафиши: Победители Итоги года-2020 по версии Киноафиши: Победители Это было непросто, но мы справились.
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29 декабря 2020 14:12
Итоги года-2020 по версии Киноафиши.Инфо Итоги года-2020 по версии Киноафиши.Инфо Выбираем лучших из лучших в этом непростом году!
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3 декабря 2020 11:00
Квентин Тарантино назвал лучший фильм последнего десятилетия Квентин Тарантино назвал лучший фильм последнего десятилетия Им оказался не кровавый и циничный боевик, а производственный байопик.
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29 мая 2020 12:59
Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов Еще одна порция полезностей от режиссера.
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23 апреля 2020 17:16
Лучшие из лучших: названы 100 величайших фильмов 21 века Лучшие из лучших: названы 100 величайших фильмов 21 века Немного про любовь, социопатов и фантастические вселенные.
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21 января 2020 09:40
Не только «Кошки»: стали известны номинанты на «Золотую малину» Не только «Кошки»: стали известны номинанты на «Золотую малину» «Награды» вручат за день до «Оскара» - 8 февраля.
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13 января 2020 11:28
«Джокер», «Текст» и «Оно 2»: Итоги года по версии Киноафиши.Инфо «Джокер», «Текст» и «Оно 2»: Итоги года по версии Киноафиши.Инфо Шампанское в холодильнике, мандарины на столе — самое время подвести киноитоги уходящего 2019 года! Целый месяц наши читатели голосовали за любимые фильмы и актеров, и вот что из этого вышло.
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30 декабря 2019 12:20
Итоги российского проката 2019 Итоги российского проката 2019 До конца года остались считанные дни, и окончательная информация по прокату за 2019-й появится в начале следующего года. Однако уже сейчас можно подвести определённые итоги проката и вывести основные тенденции российского кинорынка в 2019 году.  
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30 декабря 2019 09:16
Кинокритики назвали 10 лучших ромкомов уходящего десятилетия Кинокритики назвали 10 лучших ромкомов уходящего десятилетия Есть только две вещи, которые объединяют почти всех кинозрителей — любовь к романтическим историям и юмору.
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27 декабря 2019 16:35
«Чудо-женщина: 1984» назван самым ожидаемым фильмом 2020 года «Чудо-женщина: 1984» назван самым ожидаемым фильмом 2020 года В мировом прокате картина окажется летом следующего года.
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26 декабря 2019 14:28
Создатели «Хорошей жены» назвали лучшие сериалы десятилетия Создатели «Хорошей жены» назвали лучшие сериалы десятилетия В их числе – известная криминальная драма и шпионский триллер.
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18 декабря 2019 14:03
Дени Вильнева признали главным режиссером десятилетия Дени Вильнева признали главным режиссером десятилетия Свою награду франкоканадский постановщик получит на церемонии 9 января.
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16 декабря 2019 10:48
Из 68 российских фильмов 2019 года с господдержкой окупилось только 8 Из 68 российских фильмов 2019 года с господдержкой окупилось только 8 Лидирует по сборам военный боевик «Т-34» с Александром Петровым в главной роли.
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16 декабря 2019 10:21
От «Форсажа» до «Вторжения»: названы топ 11 самых ожидаемых блокбастеров 2020 года От «Форсажа» до «Вторжения»: названы топ 11 самых ожидаемых блокбастеров 2020 года Первой до российского проката доберется новая лента Федора Бондарчука. Само ее наличие в списке – уже большой сюрприз.
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13 декабря 2019 10:46
Адам Сэндлер, Тимур Бекмамбетов и «Пятьдесят оттенков серого»: названы худшие фильмы десятилетия Адам Сэндлер, Тимур Бекмамбетов и «Пятьдесят оттенков серого»: названы худшие фильмы десятилетия Отбирая их, автор даже испытал симптомы посттравматического стрессового расстройства.
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12 декабря 2019 09:25
«Игра престолов» признана самым обсуждаемым сериалом 2019 года «Игра престолов» признана самым обсуждаемым сериалом 2019 года И все мы прекрасно понимаем, из-за чего.
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11 декабря 2019 10:44
От Хоакина Феникса до Бри Ларсон: топ 10 самых популярных звезд 2019 года От Хоакина Феникса до Бри Ларсон: топ 10 самых популярных звезд 2019 года В списке самых популярных оказалось несколько новых и весьма неожиданных лиц.
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10 декабря 2019 00:30
«Левиафан» Звягинцева вошел в десятку главных фильмов десятилетия «Левиафан» Звягинцева вошел в десятку главных фильмов десятилетия Итоги уходящей декады подводил один из известных американских кинокритиков.
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9 декабря 2019 14:33
Самые ожидаемые премьеры фильмов в 2020 году Самые ожидаемые премьеры фильмов в 2020 году Нас ждут фильмы Дени Вильнёва, Стивена Спилберга, Кристофера Нолана, четвёртая фаза Марвел и очень много ремейков классики.
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9 декабря 2019 13:45
Новая звезда Marvel Бри Ларсон стала самой популярной актрисой 2019 года Новая звезда Marvel Бри Ларсон стала самой популярной актрисой 2019 года Даже золотая статуэтка не принесла ей такую известность, как участие в первом женском блокбастере MCU.
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6 декабря 2019 14:38
Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года Вероятно, многие из картин станут номинантами на «Оскар».
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6 декабря 2019 13:50
«Ирония судьбы» и «Один дома» признаны любимыми новогодними фильмами российских зрителей «Ирония судьбы» и «Один дома» признаны любимыми новогодними фильмами российских зрителей Просмотр этих картин в новогодние праздники стал для россиян настоящей традицией.
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5 декабря 2019 11:29
Квентин Тарантино назвал три своих любимых фильма 2019 года Квентин Тарантино назвал три своих любимых фильма 2019 года Режиссёр выбрал криминальную драму, фильм-катастрофу и хоррор по Кингу.
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5 декабря 2019 00:36
От «Безумного Макса» до «Человека-паука»: составлен топ лучших фильмов десятилетия От «Безумного Макса» до «Человека-паука»: составлен топ лучших фильмов десятилетия Даже два – по среднему баллу и по количеству упоминаний в рейтингах профильных изданий.
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26 ноября 2019 11:51
Кинокритики назвали топ 5 самых романтичных новогодних фильмов Кинокритики назвали топ 5 самых романтичных новогодних фильмов От чёрно-белых кинокартин до классики современности.
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22 ноября 2019 13:09
Назван топ лучших песен из фильмов за последнее десятилетие Назван топ лучших песен из фильмов за последнее десятилетие Песни из популярных мультфильмов получили свою долю признания.
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22 ноября 2019 00:01
От «Лунного света до «Джона Уика»: назван топ главных фильмов десятилетия От «Лунного света до «Джона Уика»: назван топ главных фильмов десятилетия Что иронично, ни один из них не входит в список самых кассовых картин кинематографа.
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21 ноября 2019 00:27
Звезду «Чужестранки» Сэма Хьюэна признали самой сексуальной знаменитостью 2019 Звезду «Чужестранки» Сэма Хьюэна признали самой сексуальной знаменитостью 2019 Дженсен Эклс стал всего лишь пятым.
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19 ноября 2019 18:07
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes Выгодные условия звёздам обеспечили проекты Marvel и сериалы.
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15 ноября 2019 00:05
Дженнифер Энистон, Скала и звезды «Ривердейла»: названы самые популярные знаменитости в США Дженнифер Энистон, Скала и звезды «Ривердейла»: названы самые популярные знаменитости в США А лучшими телепроектами пользователи сети считают «Ривердейл» и «Анатомию страсти».
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5 ноября 2019 08:18
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