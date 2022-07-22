«Джокер», «Текст» и «Оно 2»: Итоги года по версии Киноафиши.Инфо

Шампанское в холодильнике, мандарины на столе — самое время подвести киноитоги уходящего 2019 года! Целый месяц наши читатели голосовали за любимые фильмы и актеров, и вот что из этого вышло.