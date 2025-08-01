Что смотреть в августе: 10 главных премьер в кино и на стримингах

В кино

7 августа

Женщина живет в уединенном доме в лесу вместе с сыновьями-близнецами. По ее словам, дом — это единственное, что защищает их от затаившегося снаружи зла. Уходить далеко можно только привязав себя веревкой, иначе попадешь под влияние тьмы. Дети послушно следуют правилам, но со временем один из братьев начинает подозревать, что мать что-то скрывает.

«Затерянное место» — фильм хоррормейкера Александра Ажа, автора «Кровавой жатвы» и «Капкана». В его новой картине снялась обладательница «Оскара» Холли Берри. Премьера фильма состоялась в прошлом году. В целом проект получил положительные отзывы, а теперь «Затерянное место» смогут посмотреть и российские зрители.

14 августа

1939 год. На одном из островов Галапагосского архипелага поселяется небольшая группа людей, сбежавших от цивилизации в поисках тишины и свободы. Однако их мир рушится с появлением Баронессы — яркой, амбициозной и склонной к манипуляциям женщины. Ее стремление к власти и коварные игры превращают идиллическое место в очаг конфликтов, подозрений и страха.

«Эдем» — работа оскароносного режиссера Рона Ховарда, создателя «Игр разума» и «Нокдауна». В его новой картине, как обычно, снялись звезды первой величины: Джуд Лоу, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини и Ана де Армас. Мировая премьера «Эдема» состоялась на кинофестивале в Торонто в 2024 году, но, как и «Затерянное место» Ажа, до широкой аудитории триллер Ховарда добрался только сейчас.

14 августа

Российская съемочная группа прибывает в древний Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Но по мере погружения в атмосферу города участники проекта все чаще задумываются о природе кино, жизни и вещах, которые обычно не подвергаются сомнению.

«Надо снимать фильмы о любви» — самая необычная российская новинка августа. Создателем ленты выступил Роман Михайлов, за три года ставший главным инди-режиссером России. Буквально в июле на стримингах стартовал его сериал «Путешествие на солнце и обратно», тепло встреченный и критиками, и зрителями. Теперь поклонники Михайлова смогут посмотреть его очередной фильм, в котором сыграли все любимые артисты постановщика — от Марка Эйдельштейна и Чингиза Гараева до рэпера Хаски. Настоящий подарок всем поклонникам авторского и необычного кино.

21 августа

Три сестры — серьезная карьеристка, обворожительная бунтарка и скромная домоседка — возвращаются в родной город, потому что их мама снова выходит замуж. Впереди — встреча с прошлым, буря эмоций, секреты и множество неожиданных поворотов.

«Она сказала “Да”!» — легкое летнее драмеди. Фильм стал режиссерским дебютом Кристин Скотт Томас — звезды «Английского пациента» и «Медленных лошадей». Главную роль исполнила Скарлетт Йоханссон, а компанию ей составили Сиенна Миллер, Эмили Бичем («Круэлла») и сама Томас. Этот британский фильм был впервые показан на фестивале в Торонто (TIFF), где получил положительные отклики критиков и первых зрителей.

28 августа

Макс находит работу смотрителем в доме престарелых, рассчитывая на спокойную и нетрудную занятость. Однако вскоре он начинает замечать странности, которые не дают ему покоя. Погружаясь все глубже в происходящее, Макс выходит на жуткую тайну, которая может обернуться для него смертельной опасностью.

«Обитель» — еще один примечательный хоррор, который выйдет в августе. В главной роли — комик Пит Дэвидсон, тогда как режиссером выступил Джеймс ДеМонако, известный по кинофраншизе «Судная ночь». Отличный вариант для ценителей жанра.

Онлайн

1 августа, viju

В провинциальном Уосо в крематории внезапно оживает труп. Вскоре становится ясно — к жизни возвращаются все, кто умер в последнее время. Город накрывает паника, вводится карантин, а ученые пытаются понять природу аномалии. Детектив Дана, мечтающая уехать из Уосо, оказывается заперта в этом кошмаре и втягивается в расследование убийства, связанного с феноменом воскрешения.

«Воскрешение» — мистический сериал, ставший неожиданным хитом лета. В основе сюжета — серия одноименных графических романов Тома Сили и Майка Нортона, прозванных «сельским нуаром». Авторам экранизации удалось сохранить присущее первоисточнику ощущение безысходности. Сериал работает и как увлекательный детектив, и как драма о ксенофобии. «Воскрешение» уже высоко оценили в США, а теперь его официально могут посмотреть и российские зрители.

1 августа, AppleTV+

Это увлекательная история объединения Гавайских островов. В центре сюжета — Каиана, который решается на жестокую войну, чтобы положить конец раздорам между королевствами и уберечь родную землю от надвигающейся колонизации.

«Вождь войны» — масштабный исторический боевик, созданный Apple. В сериале, где повествование ведется от лица коренного населения, задействован преимущественно полинезийский актерский состав. Во главе каста — Джейсон Момоа, который не только исполнил центральную роль, но также выступил исполнительным продюсером и срежиссировал финальную серию. Между тем заглавную тему написал великий композитор Ханс Циммер. Кажется, нас ждет нечто по-настоящему эпичное.

6 августа, Netflix

Уэнсдэй — непослушная девушка-подросток, которую родители отправили в школу для детей, обладающих экстраординарными способностями. И даже там Уэнсдэй умудрилась вляпаться в неприятности, распутав целую серию кровавых убийств. В новом учебном году она не только возглавит очередное расследование, но и выяснит тайну, как-то связанную с ее родителями.

На Netflix вернется «Уэнсдэй» — один из главных хитов стриминга, мгновенно завирусившийся в TikTok. В главной роли — Дженна Ортега, благодаря первому сезону проснувшаяся знаменитой. К основному составу присоединились Стив Бушеми, Билли Пайпер и Леди Гага, а режиссерское кресло вновь занял Тим Бертон. Нет сомнений в том, что второй сезон повторит успех оригинала.

12 августа, Hulu

На Землю падает таинственный космический корабль. Молодая женщина вместе с отрядом военных оказывается в эпицентре событий и делает открытие, которое меняет все. Им предстоит встретиться с угрозой, способной поставить под удар судьбу всей планеты.

«Чужой: Земля» — новая часть культовой хоррор-франшизы. Шоураннером стал автор «Фарго» Ноа Хоули. Место исполнительного продюсера занял Ридли Скотт — автор первого «Чужого». В ролях — Сидни Чандлер, Тимоти Олифант и Алекс Лоутер. Сериал, вероятно, порадует фанатов саги — в особенности тех, кому понравился недавний «Ромул».

21 августа, HBO Max

Продолжение истории наемника Кристофера Смита, работающего на таинственную организацию А.Р.Г.У.С. Вместе с единомышленниками он распутывает новое дело, сталкиваясь на своем пути не только со злодеями, но и супергероями — Зеленым Фонарем и Девушкой-ястребом.

Под конец лето на экраны также вернется «Миротворец» — спин-офф «Отряда самоубийц», ставший частью обновленной киновселенной DC. В кадре вновь блистает Джон Сина, тогда как Джеймс Ганн, как и прежде, выступил шоураннером и поставил ключевые эпизоды.