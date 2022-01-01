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Киноафиша Сериалы Chief of War
Chief of War ( - …) Chief of War
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Apple TV+
О чем сериал

Сериал «Chief of War» – это историческая драма с Джейсоном Момоа о колонизации Гавайских островов. В центре сюжета находится высокопоставленный коренной гаваец, которого любят и уважают соплеменники. Он пытается противостоять иностранным захватчикам, но не имеет для этого достаточно сил и ресурсов. Гавайи оказываются на пересечении сфер влияния разных государств. В разное время на них покушаются британцы, французы, русские и американцы. Несмотря на это, гавайцы сохраняют свою национальную идентичность.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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