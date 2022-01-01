Сериал «Chief of War» – это историческая драма с Джейсоном Момоа о колонизации Гавайских островов. В центре сюжета находится высокопоставленный коренной гаваец, которого любят и уважают соплеменники. Он пытается противостоять иностранным захватчикам, но не имеет для этого достаточно сил и ресурсов. Гавайи оказываются на пересечении сфер влияния разных государств. В разное время на них покушаются британцы, французы, русские и американцы. Несмотря на это, гавайцы сохраняют свою национальную идентичность.