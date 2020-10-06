Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Карен Шахназаров
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 июля 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Карена Шахназарова
Режиссер, сценарист, актер и продюсер.Родился 8 июля 1952 года. Краснодар.
Развернуть
Фильмография Карена Шахназарова
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический
2017, Россия
6.0
Белый тигр
военный
2012, Россия
6.0
Любовь в СССР
мелодрама
2012, Россия
7.0
Палата №6
драма
2009, Россия
7.0
Исчезнувшая империя
драма
2007, Россия
7.0
Всадник по имени Смерть
драма, боевик, приключения
2004, Россия
6.0
Яды, или Всемирная история отравлений
комедия
2001, Россия
6.0
День полнолуния
драма
1998, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Карен Шахназаров предложил включить советские фильмы в школьную программу
«Кино способно рассказать куда больше, чем многочасовые лекции».
Написать
6 октября 2020 15:10
Карен Шахназаров призвал ужесточить законы, связанные с пиратскими фильмами
Режиссер считает, что распространители и потребители нелегального контента должны платить штрафы.
Написать
14 мая 2020 12:29
«Золотая коллекция»: студия «Мосфильм» откроет собственный телеканал
Трансляцию любимых отечественных фильмов телезрители смогут наблюдать с 1 сентября.
Написать
3 апреля 2020 17:02
Все новости
Статьи о персоне
«150-300 тысяч за съемочный день»: Шахназаров подтвердил слова Михалкова о заработках актеров
В Сети продолжают обсуждать гонорары именитых актеров.
1 комментарий
11 марта 2021 12:17
Все статьи
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь