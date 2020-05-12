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Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Martin Lawrence
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Мартин Лоуренс
Martin Lawrence
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Дата рождения
16 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Мартин Лоуренс
Родился 16 апреля 1965 года. Франкфурт-на-Майне, Германия.
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Фильмография Мартин Лоуренс
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия
2020, США
8.0
Пляжный бездельник
комедия
2019, США
4.0
Большие Мамочки. Сын как отец
комедия
2011, США
7.0
Смерть на похоронах
комедия
2010, США
6.0
Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс
комедия, мелодрама
2008, США
5.0
Папина дочка
приключения, семейный, комедия
2008, США
7.0
Реальные кабаны
приключения, комедия
2007, США
7.0
Сезон охоты
анимация, приключения, семейный, комедия
2006, США
7.0
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Студия Sony приступила к работе над четвертой частью «Плохих парней»
Сейчас идет работа над сценарием.
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12 мая 2020 14:29
Чтобы не скучать в карантине: «Плохие парни навсегда» получат ранний цифровой релиз
В апреле боевик выпустят в формате 4K Ultra HD, на Blu-ray и DVD.
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24 марта 2020 12:03
«Плохие парни 3» стали самой прибыльной частью франшизы
Редкий случай, когда сиквел становится успешнее оригинала.
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6 февраля 2020 10:13
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