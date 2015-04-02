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Змеиный полет Змеиный полет
Киноафиша Фильмы Змеиный полет Отзывы о фильме «Змеиный полет»
Snakes on a Plane Змеиный полет 2006 / Канада / США / Германия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Змеиный полет»

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Maks 2 апреля 2015, 12:51
Были два очень смешных момента. Американские зрители на заднем плане хохотали как угорелые. Первый - когда пара забралась в туалет заняться сексом, из вентиляции вылезла змея и напала на них, а бабуля, слыша крики из туалета, завляет: настоящий самец! Второй - когда мужик пошёл пописать, а змея вылезла из унитаза и вцепилась ему в причинное место. Много противных моментов, но те, кто любит неожиданные броски в экран, тот не пожалеет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Трэш в полном смысле этого слова. Что заставило там сняться Джексона - большая загадка. Но поржать временами можно на славу. Короче, более абсурдного кина еще не видела!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN 2 апреля 2015, 12:51
Фильм точно никого не оставит равнодушным, такой бредятины я давно не видел, может быть все было немного получше, если хотябы змеи на змей были похоже, а не компьютерное папье-маше. Очень плохо снято, я бы сказал УЖАСНО, спецэффекты как таковые отсутствуют, потому что что вы видите на экране назвать спецэффектами язык не поворачивается. ✊ второсортный фильмец,не советую
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tropolki 2 апреля 2015, 12:51
вчера ходил на сеанс, 30 минут отсидел еле еле потом ушел, лажа - одним словом
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN 2 апреля 2015, 12:51
Не понимаю чем этот фильм мог кому-то понравится, вы серьёзно или просто прикалываетесь? надеюсь что второе. Идея хороша, именно сама тема про змей, но снять могли получше если бы ещё пару лимонов в бюджет влили, а так.... совсем что то плох. А про то как опять чуть ли не стюардесса сажает самолет, так это совсем смешно... сколько можно.... ведь полный абсурд
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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