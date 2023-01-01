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Американские граффити
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American Graffiti
Американские граффити
1973 / США
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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