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Американские граффити
Американские граффити, 1973: актеры и роли
American Graffiti
Американские граффити
1973 / США
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Американские граффити, 1973: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Лукас
George Lucas
В ролях
Ричард Дрейфусс
Richard Dreyfuss
Пол Ховард
Paul Howard
Синди Уильямс
Cindy Williams
Кэнди Кларк
Candy Clark
Харрисон Форд
Harrison Ford
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