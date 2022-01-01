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Американские граффити
Киноафиша Фильмы Американские граффити Американские граффити, 1973: актеры и роли
American Graffiti Американские граффити 1973 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Американские граффити, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Лукас Джордж Лукас George Lucas
В ролях
Ричард Дрейфусс Ричард Дрейфусс Richard Dreyfuss Пол Ховард Paul Howard Синди Уильямс Cindy Williams Кэнди Кларк Candy Clark Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford
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