Киноафиша Фильмы Комната 999 Комната 999, 2023: актеры и роли

Комната 999, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Любна Плейост Lubna Playoust
В ролях
Оливье Ассайас Оливье Ассайас Olivier Assayas Монья Шокри Монья Шокри Monia Chokri Дави Чоу Дави Чоу Davy Chou Клеман Кожитор Clément Cogitore Дэвид Кроненберг Дэвид Кроненберг David Cronenberg Клер Дени Клер Дени Claire Denis Арно Деплешен Арно Деплешен Arnaud Desplechin Одри Диван Одри Диван Audrey Diwan Асгар Фархади Асгар Фархади Asghar Farhadi Джеймс Грэй Джеймс Грэй James Gray Аньес Жауи Аньес Жауи Agnès Jaoui Надав Лапид Надав Лапид Nadav Lapid Баз Лурманн Баз Лурманн Baz Luhrmann Пьетро Марчелло Пьетро Марчелло Pietro Marcello Клебер Мендонса Фильо Клебер Мендонса Фильо Kleber Mendonça Filho Кристиан Мунджиу Кристиан Мунджиу Cristian Mungiu Шеннон Мерфи Шеннон Мерфи Shannon Murphy Линн Рэмси Линн Рэмси Lynne Ramsay Аличе Рорвахер Аличе Рорвахер Alice Rohrwacher Кирилл Серебренников Кирилл Серебренников Kirill Serebrennikov Альберт Серра Альберт Серра Albert Serra Паоло Соррентино Паоло Соррентино Paolo Sorrentino Нинья Тюберг Нинья Тюберг Ninja Thyberg Йоаким Триер Йоаким Триер Joachim Trier Вим Вендерс Вим Вендерс Wim Wenders Алис Винокур Алис Винокур Alice Winocour Ребекка Злотовски Ребекка Злотовски Rebecca Zlotowski Рубен Эстлунд Рубен Эстлунд Ruben Östlund
