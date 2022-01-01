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Алис Винокур
Алис Винокур
Alice Winocour
О персоне
Фильмография
Алис Винокур
Alice Winocour
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Дата рождения
13 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актриса
Биография Алис Винокур
Родилась 13 января 1976 года. Париж, Франция.
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Фильмография Алис Винокур
Проксима
боевик, драма
2019, Франция
6.0
Телохранитель
драма, триллер
2015, Франция / Бельгия
7.0
Августина
драма
2012, Франция
6.0
MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
мелодрама
2007, Франция
7.0
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