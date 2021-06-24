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Клебер Мендонса Фильо
Клебер Мендонса Фильо
Kleber Mendonça Filho
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Клебер Мендонса Фильо
Kleber Mendonça Filho
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Клебера Мендонса Фильо
Родился в 1968 году в Бразилии.
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Фильмография Клебера Мендонса Фильо
Бакурау
фантастика, драма
2019, Бразилия
7.0
Водолей
драма
2016, Бразилия / Франция
7.0
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24 июня 2021 14:01
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