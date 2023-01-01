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Дави Чоу
Davy Chou
Киноафиша
Персоны
Дави Чоу
Дави Чоу
Davy Chou
Дата рождения
13 августа 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Фонтене-о-Роз, Франция
Популярные фильмы
Возвращение в Сеул
(2022)
6.9
Алмазный остров
(2016)
6.5833335
Фильмография Дави Чоу
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2022
2016
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Сценарист
1
6.9
Возвращение в Сеул
Retour à Séoul
драма
2022, Бельгия / Камбоджа / Франция / Германия / Румыния / Корея
Билеты
6.6
Алмазный остров
Diamond Island
драма
2016, Франция / Камбоджа / Германия / Таиланд
Новости о Дави Чоу
Вышел трейлер франко-корейской драмы «Возвращение в Сеул»
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