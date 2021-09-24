Содержания:
Вим Вендерс - Фильмы
- Вим Вендерс – «Небо над Берлином»
- Вим Вендерс – «Погружение»
- Вим Вендерс – «Соль земли»
- Вим Вендерс – «Париж, Техас»
- Вим Вендерс – «Съемки в Палермо»
Вим Вендерс - Личная жизнь
Вим Вендерс родился в Дюссельдорфе в 1945 году в семье врача Генриха Вендерса и его жены Марты. После окончания школы будущий режиссер четыре семестра изучал медицину, философию, психологию и социологию, но в 1966 году переехал в Париж, чтобы поступить в киношколу ИДЕК, но его не приняли. Однако вернувшись в Германию, он успешно прошел в Высшую школу кино и телевидения в Мюнхене.
Первый полнометражный фильм Вендерса «Лето в городе» 1970 года стал его дипломной работой, а первым игровым фильмом после окончания школы «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (1970) по пьесе Питера Хандке, в которым режиссер позже сделал картину «Ложное движение», получившую широкое признание на родине Вендерса. Следующий фильм «С течением времени», снятый без сценария и определенного сюжета, в мутной дымке, ставшей частью режиссерского почерка Вендерса, принес ему еще больший успех и был показан на Каннском фестивале. Переехав в США, Вендерс экранизировал вымышленную биографию писателя Дэшила Хэммета в стиле детективов, которые он писал. В 1984 году фильм Вендерса «Париж, Техас» получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах. В 1991 году Вендерс наконец завершил работу над фантастической картиной «Когда наступит конец света», а два года спустя выпускает продолжение «Неба над Берлином» под названием «Так далеко, так близко».
Вим Вендерс – «Небо над Берлином»
Самый известный свой фильм Вим Вендерс снял в 1987 году. Ангелы Дамиэль (Бруно Ганц) и Кассиэль (Отто Зандер) наблюдают за людьми и читают их мысли, немного завидуя человеческим страстям: в их мире есть только дух и небо, но нет физических ощущений и чувств. И вот Дамиэль влюбляется в цирковую акробатку Марион (Сольвейг Доммартин), теперь ему предстоит сделать выбор между своей вечной жизнью и недолгим бытием человека.
Драматический триллер, премьера которого прошла на кинофестивале в Торонто в 2017 году. Фильм рассказывает об офицере разведки (Джеймс Макэвой) и океанологе (Алисия Викандер), которых объединяет любовь и предстоящая смертельная опасность. Его ожидает операция в Сомали, ее – погружение на дно океана в батискафе.
Документальный фильм о Себастьяне Салгаду, знаменитом бразильском фотожурналисте, снятый Вендерсом совместно с Жулиану Салгаду, сыном фотографа. Картина строится вокруг творчества Салгаду и его взаимоотношений с семьей. Фильм получил очень высокие оценки критиков, в том числе три награды Каннского фестиваля.
Название фильма 1984 года происходит от городка Париж в штате Техас, США. Одинокий бродяга Трэвис, пропавший 4 года назад, наконец встречается со своим братом Уолтом, который все это время воспитывал сына Трэвиса – Хантера. Отец и сын вместе отправляются в Хьюстон на поиски матери по имени Джейн, которая работает в пип-шоу.
Вим Вендерс – «Съемки в Палермо»
Фильм 2008 года о знаменитом фотографе Финне Гилберте, который в творческом поиске приезжает в Палермо, где встречает художницу Флавию и влюбляется в нее. Но постепенно он начинает погружаться в безумие - граница между искусством и реальностью размывается и фрески оживают. Главную роль в картине сыграл солист немецкой панк-группы Die Toten Hosen Андреас Фреге по прозвищу Кампино.
Первой женой Вендерса была актриса и художница Эдда Кехль, в 1974 году они развелись, и до самого переезда в Америку режиссер жил с актрисой Лизой Крейцер. Во второй раз Вендерс женился в США, на певице и актрисе Рони Блэкли, и этот брак продлился до 1981 года. Актриса Сольвейг Доммартин была спутницей режиссера до 1993 года, когда он женился на Донате Шмидт, с которой познакомился на съемках фильма «Так далеко, так близко».
Курт Кобейн называл «Париж, Техас» своим любимым фильмом.
Фильм «Небо над Берлином» стал таким популярным, что на него было снято несколько ремейков, в том числе голливудский фильм «Город Ангелов» с Николасом Кейджем в главной роли.