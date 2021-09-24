Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Вим Вендерс

Вим Вендерс

Wim Wenders
Вим Вендерс
Вим Вендерс Wim Wenders
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 августа 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Вима Вендерса

Содержания:
Вим Вендерс - Фильмы
  - Вим Вендерс – «Небо над Берлином»
  - Вим Вендерс – «Погружение»
  - Вим Вендерс – «Соль земли»
  - ​​​​​​​Вим Вендерс – «Париж, Техас»
  - ​​​​​​​Вим Вендерс – «Съемки в Палермо»
Вим Вендерс - Личная жизнь

Вим Вендерс родился в Дюссельдорфе в 1945 году в семье врача Генриха Вендерса и его жены Марты. После окончания школы будущий режиссер четыре семестра изучал медицину, философию, психологию и социологию, но в 1966 году переехал в Париж, чтобы поступить в киношколу ИДЕК, но его не приняли. Однако вернувшись в Германию, он успешно прошел в Высшую школу кино и телевидения в Мюнхене.


Вим Вендерс - Фильмы

Первый полнометражный фильм Вендерса «Лето в городе» 1970 года стал его дипломной работой, а первым игровым фильмом после окончания школы «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (1970) по пьесе Питера Хандке, в которым режиссер позже сделал картину «Ложное движение», получившую широкое признание на родине Вендерса. Следующий фильм «С течением времени», снятый без сценария и определенного сюжета, в мутной дымке, ставшей частью режиссерского почерка Вендерса, принес ему еще больший успех и был показан на Каннском фестивале. Переехав в США, Вендерс экранизировал вымышленную биографию писателя Дэшила Хэммета в стиле детективов, которые он писал. В 1984 году фильм Вендерса «Париж, Техас» получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах. В 1991 году Вендерс наконец завершил работу над фантастической картиной «Когда наступит конец света», а два года спустя выпускает продолжение «Неба над Берлином» под названием «Так далеко, так близко».


Вим Вендерс – «Небо над Берлином»

Самый известный свой фильм Вим Вендерс снял в 1987 году. Ангелы Дамиэль (Бруно Ганц) и Кассиэль (Отто Зандер) наблюдают за людьми и читают их мысли, немного завидуя человеческим страстям: в их мире есть только дух и небо, но нет физических ощущений и чувств. И вот Дамиэль влюбляется в цирковую акробатку Марион (Сольвейг Доммартин), теперь ему предстоит сделать выбор между своей вечной жизнью и недолгим бытием человека.


Вим Вендерс – «Погружение»

Драматический триллер, премьера которого прошла на кинофестивале в Торонто в 2017 году. Фильм рассказывает об офицере разведки (Джеймс Макэвой) и океанологе (Алисия Викандер), которых объединяет любовь и предстоящая смертельная опасность. Его ожидает операция в Сомали, ее – погружение на дно океана в батискафе.


Вим Вендерс – «Соль земли»

Документальный фильм о Себастьяне Салгаду, знаменитом бразильском фотожурналисте, снятый Вендерсом совместно с Жулиану Салгаду, сыном фотографа. Картина строится вокруг творчества Салгаду и его взаимоотношений с семьей. Фильм получил очень высокие оценки критиков, в том числе три награды Каннского фестиваля.


Вим Вендерс – «Париж, Техас»

Название фильма 1984 года происходит от городка Париж в штате Техас, США. Одинокий бродяга Трэвис, пропавший 4 года назад, наконец встречается со своим братом Уолтом, который все это время воспитывал сына Трэвиса – Хантера. Отец и сын вместе отправляются в Хьюстон на поиски матери по имени Джейн, которая работает в пип-шоу.


Вим Вендерс – «Съемки в Палермо»

Фильм 2008 года о знаменитом фотографе Финне Гилберте, который в творческом поиске приезжает в Палермо, где встречает художницу Флавию и влюбляется в нее. Но постепенно он начинает погружаться в безумие - граница между искусством и реальностью размывается и фрески оживают. Главную роль в картине сыграл солист немецкой панк-группы Die Toten Hosen Андреас Фреге по прозвищу Кампино.


Вим Вендерс - Личная жизнь

Первой женой Вендерса была актриса и художница Эдда Кехль, в 1974 году они развелись, и до самого переезда в Америку режиссер жил с актрисой Лизой Крейцер. Во второй раз Вендерс женился в США, на певице и актрисе Рони Блэкли, и этот брак продлился до 1981 года. Актриса Сольвейг Доммартин была спутницей режиссера до 1993 года, когда он женился на Донате Шмидт, с которой познакомился на съемках фильма «Так далеко, так близко».

Интересные факты о Виме Вендерсе

Курт Кобейн называл «Париж, Техас» своим любимым фильмом.

Фильм «Небо над Берлином» стал таким популярным, что на него было снято несколько ремейков, в том числе голливудский фильм «Город Ангелов» с Николасом Кейджем в главной роли.

Фильмография Вима Вендерса
Папа Франциск. Человек слова
Папа Франциск. Человек слова
документальный 2018, Швейцария / Ватикан / Италия
6.0
Почему мы креативны?
Почему мы креативны?
документальный 2018, Германия
6.0
Погружение
Погружение
триллер, драма, мелодрама 2017, США
5.0
Прекрасные дни в Аранхуэсе
Прекрасные дни в Аранхуэсе
драма 2016, Франция / Германия / Португалия
5.0
Все будет хорошо
Все будет хорошо
драма 2014, Германия / Канада / Норвегия
5.0
Тень и свет
биография 2014, Германия
0.0
Храмы культуры
Храмы культуры
документальный 2014, Германия / Дания / Австрия / Норвегия / Франция / Япония
6.0
Соль Земли
Соль Земли
документальный, биография 2014, Франция / Италия / Бразилия
7.0
Все фильмы
Фотографии Вима Вендерса Все фотографии
Вим Вендерс с женой Вим Вендерс Вим Вендерс Вим Вендерс
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Год 2054, все животные на планете вымерли: вышел трейлер антиутопичного роуд-муви «Все изменится» О фильме положительно высказался Вим Вендерс.
Написать
24 сентября 2021 15:48
В Санкт-Петербурге пройдёт ретроспектива Вима Вендерса С 14 по 18 декабря в кинотеатре «Аврора» состоится ретроспектива одного из самых важных режиссёров в послевоенной истории кино – Вима Вендерса. Вим Вендерс по праву считается
Написать
2 декабря 2016 16:08
В Москве пройдёт фестиваль «BLICK'16. Mузыка в кино» С 3 по 8 ноября в Москве пройдёт кинофестиваль «BLICK'16. Mузыка в кино», организованный Гёте-Институтом и Центром документального кино. В программу вошли 10 игровых и
Написать
27 октября 2016 15:40
Все новости
Related video
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Приложение киноафиши