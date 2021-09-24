Содержания:

Вим Вендерс - Фильмы

- Вим Вендерс – «Небо над Берлином»

- Вим Вендерс – «Погружение»

- Вим Вендерс – «Соль земли»

- ​​​​​​​Вим Вендерс – «Париж, Техас»

- ​​​​​​​Вим Вендерс – «Съемки в Палермо»

Вим Вендерс - Личная жизнь

Вим Вендерс родился в Дюссельдорфе в 1945 году в семье врача Генриха Вендерса и его жены Марты. После окончания школы будущий режиссер четыре семестра изучал медицину, философию, психологию и социологию, но в 1966 году переехал в Париж, чтобы поступить в киношколу ИДЕК, но его не приняли. Однако вернувшись в Германию, он успешно прошел в Высшую школу кино и телевидения в Мюнхене.



Вим Вендерс - Фильмы

Первый полнометражный фильм Вендерса «Лето в городе» 1970 года стал его дипломной работой, а первым игровым фильмом после окончания школы «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (1970) по пьесе Питера Хандке, в которым режиссер позже сделал картину «Ложное движение», получившую широкое признание на родине Вендерса. Следующий фильм «С течением времени», снятый без сценария и определенного сюжета, в мутной дымке, ставшей частью режиссерского почерка Вендерса, принес ему еще больший успех и был показан на Каннском фестивале. Переехав в США, Вендерс экранизировал вымышленную биографию писателя Дэшила Хэммета в стиле детективов, которые он писал. В 1984 году фильм Вендерса «Париж, Техас» получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах. В 1991 году Вендерс наконец завершил работу над фантастической картиной «Когда наступит конец света», а два года спустя выпускает продолжение «Неба над Берлином» под названием «Так далеко, так близко».



Вим Вендерс – «Небо над Берлином»

Самый известный свой фильм Вим Вендерс снял в 1987 году. Ангелы Дамиэль (Бруно Ганц) и Кассиэль (Отто Зандер) наблюдают за людьми и читают их мысли, немного завидуя человеческим страстям: в их мире есть только дух и небо, но нет физических ощущений и чувств. И вот Дамиэль влюбляется в цирковую акробатку Марион (Сольвейг Доммартин), теперь ему предстоит сделать выбор между своей вечной жизнью и недолгим бытием человека.



Вим Вендерс – «Погружение»

Драматический триллер, премьера которого прошла на кинофестивале в Торонто в 2017 году. Фильм рассказывает об офицере разведки (Джеймс Макэвой) и океанологе (Алисия Викандер), которых объединяет любовь и предстоящая смертельная опасность. Его ожидает операция в Сомали, ее – погружение на дно океана в батискафе.



Вим Вендерс – «Соль земли»

Документальный фильм о Себастьяне Салгаду, знаменитом бразильском фотожурналисте, снятый Вендерсом совместно с Жулиану Салгаду, сыном фотографа. Картина строится вокруг творчества Салгаду и его взаимоотношений с семьей. Фильм получил очень высокие оценки критиков, в том числе три награды Каннского фестиваля.



Вим Вендерс – «Париж, Техас»

Название фильма 1984 года происходит от городка Париж в штате Техас, США. Одинокий бродяга Трэвис, пропавший 4 года назад, наконец встречается со своим братом Уолтом, который все это время воспитывал сына Трэвиса – Хантера. Отец и сын вместе отправляются в Хьюстон на поиски матери по имени Джейн, которая работает в пип-шоу.



Вим Вендерс – «Съемки в Палермо»

Фильм 2008 года о знаменитом фотографе Финне Гилберте, который в творческом поиске приезжает в Палермо, где встречает художницу Флавию и влюбляется в нее. Но постепенно он начинает погружаться в безумие - граница между искусством и реальностью размывается и фрески оживают. Главную роль в картине сыграл солист немецкой панк-группы Die Toten Hosen Андреас Фреге по прозвищу Кампино.



Вим Вендерс - Личная жизнь

Первой женой Вендерса была актриса и художница Эдда Кехль, в 1974 году они развелись, и до самого переезда в Америку режиссер жил с актрисой Лизой Крейцер. Во второй раз Вендерс женился в США, на певице и актрисе Рони Блэкли, и этот брак продлился до 1981 года. Актриса Сольвейг Доммартин была спутницей режиссера до 1993 года, когда он женился на Донате Шмидт, с которой познакомился на съемках фильма «Так далеко, так близко».