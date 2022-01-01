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Аньес Жауи
Аньес Жауи
Agnès Jaoui
О персоне
Фильмография
Аньес Жауи
Agnès Jaoui
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Дата рождения
19 октября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Аньес Жауи
Родилась 19 октября 1964 года. О-де-Сен, Франция.
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Фильмография Аньес Жауи
Общественное место
комедия, драма
2018, Франция
5.0
50 весенних дней
комедия, драма
2017, Франция
5.0
На плаву
комедия
2015, Франция
6.0
Посмотри на меня
драма
2004, Франция
4.0
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