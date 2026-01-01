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Надав Лапид
Nadav Lapid
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Надав Лапид
Надав Лапид
Nadav Lapid
Дата рождения
8 апреля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Биография Надава Лапида
Родился 8 апреля 1975 года. Тель-Авив, Израиль.
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Популярные фильмы
6.6
Воспитательница
(2014)
6.6
Воспитательница
(2018)
6.6
Да
(2025)
Фильмография Надава Лапида
6.6
Да
Ken
драма
2025, Франция / Израиль / Кипр / Германия
6.3
Комната 999
Chambre 999
документальный
2023, Франция
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6.2
Двойной обман Мадлен Коллинз
Madeleine Collins
триллер, драма
2021, Франция / Бельгия / Швейцария
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Рецензия
6.3
Колено Ахеда
Ha-berech
драма, музыка
2021, Израиль / Франция / Германия
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6.2
Синонимы
Synonymes / Synonyms
драма
2019, Франция / Германия / Израиль
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Воспитательница
The Kindergarten Teacher
драма
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Из дневника свадебного фотографа
Myomano Shel Tzlam Hatonot
короткометражный
2016, Израиль
6.6
Воспитательница
Haganenet
драма
2014, Израиль / Франция
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Новости о Надаве Лапиде
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