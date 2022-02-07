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Надав Лапид
Надав Лапид
Nadav Lapid
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Надав Лапид
Nadav Lapid
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Дата рождения
8 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Надава Лапида
Родился 8 апреля 1975 года. Тель-Авив, Израиль.
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Фильмография Надава Лапида
Синонимы
драма
2019, Франция / Германия / Израиль
6.0
Из дневника свадебного фотографа
короткометражный
2016, Израиль
6.0
Воспитательница
драма
2014, Израиль / Франция
6.0
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Вышел трейлер израильской драмы «Колено Ахед», получившей приз на прошлом Каннском кинофестивале
Полуавтобиографическая лента рассказывает о борьбе режиссера с государственной цензурой и его личной драме.
Написать
7 февраля 2022 13:15
Объявлено жюри очередного Берлинского кинофестиваля
Среди членов жюри — победители прошлых лет.
Написать
2 февраля 2021 16:38
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