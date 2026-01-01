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Надав Лапид
Надав Лапид Nadav Lapid
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Надав Лапид

Nadav Lapid

Дата рождения
8 апреля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр

Биография Надава Лапида

Родился 8 апреля 1975 года. Тель-Авив, Израиль. 

Популярные фильмы

Воспитательница 6.6
Воспитательница (2014)
Воспитательница 6.6
Воспитательница (2018)
Да 6.6
Да (2025)

Фильмография Надава Лапида

Да 6.6
Да Ken
драма 2025, Франция / Израиль / Кипр / Германия
Комната 999 6.3
Комната 999 Chambre 999
документальный 2023, Франция
Смотреть трейлер
Двойной обман Мадлен Коллинз 6.2
Двойной обман Мадлен Коллинз Madeleine Collins
триллер, драма 2021, Франция / Бельгия / Швейцария
Смотреть трейлер Рецензия
Колено Ахеда 6.3
Колено Ахеда Ha-berech
драма, музыка 2021, Израиль / Франция / Германия
Смотреть трейлер
Синонимы 6.2
Синонимы Synonymes / Synonyms
драма 2019, Франция / Германия / Израиль
Смотреть трейлер Рецензия
Воспитательница 6.6
Воспитательница The Kindergarten Teacher
драма 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Из дневника свадебного фотографа 5.8
Из дневника свадебного фотографа Myomano Shel Tzlam Hatonot
короткометражный 2016, Израиль
Воспитательница 6.6
Воспитательница Haganenet
драма 2014, Израиль / Франция
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Новости о Надаве Лапиде
Вышел трейлер израильской драмы «Колено Ахед», получившей приз на прошлом Каннском кинофестивале
Вышел трейлер израильской драмы «Колено Ахед», получившей приз на прошлом Каннском кинофестивале
Объявлено жюри очередного Берлинского кинофестиваля
Объявлено жюри очередного Берлинского кинофестиваля
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