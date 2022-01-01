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Монья Шокри
Монья Шокри
Monia Chokri
О персоне
Фильмография
Монья Шокри
Monia Chokri
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Дата рождения
27 июня 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Моньи Шокри
Родилась 27 июня 1983 года. Квебек, Канада.
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Фильмография Моньи Шокри
Любовь моего брата
драма
2019, Канада
6.0
Голодные Z
ужасы
2017, Канада
6.0
И все же Лоранс
драма, мелодрама
2012, Канада / Франция
6.0
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