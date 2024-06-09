Меню
Пираты галактики Барракуда - трейлер
Киноафиша Трейлеры Пираты галактики Барракуда. Трейлер

Пираты галактики Барракуда. Трейлер

🧡 12
👏 6
🥺 6
🤔 4
🥱 23
Дата публикации: 1 июля 2024
Пираты галактики Барракуда – На Землю попадает космический пират из далёкой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде. Он случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача — не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему! Но чтобы спасти Землю, сначала предстоит понять, что только дружба и самопожертвование способны разрулить проблемы галактического масштаба.  
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
denis_dendio_dionis 9 июня 2024, 02:14
Увы, дизлайк не поставить.
9 июня 2024, 02:14 Ответить
kiselevaed1984 22 августа 2024, 11:16
Оценка
Пошли на «Пираты галактики Барракуда» - было прикольно. Вышла классная фантастика. А вот эти злодеи змеелюди вообще просто супер – они прям очень опасные. С такими так просто не справишься, тем более, что их сыграли Роман Курцын, Лукерья Ильяшенко, Софья Лебедева и Юрий Колокольников. В целом кино отличное, можно с детьми посмотреть спокойно.
22 августа 2024, 11:16 Ответить
Василий Голиков 22 августа 2024, 14:08
Да прикольное кино, очень интересно придумали с пришельцем, который как тот самый Веном принимает вид других людей и гоняет в нем по городу. Но самое приятное, что это не глупый голливудский блокбастер, а реально интересная семейная фантастика. Мы посмотрели с большим удовольствием, чем и вам желаем.
22 августа 2024, 14:08 Ответить
Наталья Т 22 августа 2024, 15:09
Оценка
Сколько людей столько и мнений. Это я про отзывы отрицательные. Не раз убеждались! Надо самим идти и смотреть.
Ходили с дочей 15 лет. Просто обалденный фильм. Игра актёров на аысоте, особенно змеелюди, это же надо так придумать и так сыграть. От самого младшего персонажа Мити, вообще шквал эмоций. На одном дыхании весь фильм посмотрели.
22 августа 2024, 15:09 Ответить
kiselevaka1992 23 августа 2024, 10:01
Оценка
Фильм чисто на позитиве))) Смотрится легко, есть очень смешные и душевные моменты. Саундтрек просто бомба – вот он меня порадовал на все 10 из 10. Графика тоже нормальная, что несомненный плюс. Так что не пропускайте, фильм реально стоит внимания.
23 августа 2024, 10:01 Ответить
ilinalyu1994 24 августа 2024, 10:36
Оценка
На фильм можно спокойно идти в кино. Кто бы мог подумать, что у наших получится атмосферная семейная фантастика в стиле 80-х («Приключения Электроника», «Гостья из будущего»), но в тоже время акутальная для современной молодежи. Всем ответственным родителям советую сводить своих детей в кино!
24 августа 2024, 10:36 Ответить
Лилия Кондратенко 25 августа 2024, 08:55
Оценка
Увы не понравилось!!! Очень жалко было и время и деньги’
25 августа 2024, 08:55 Ответить
Киноафиша.инфо 25 августа 2024, 18:49
в ответ на сообщение Лилия Кондратенко от 25 августа 2024, 08:55
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
25 августа 2024, 18:49 Ответить
Киноафиша.инфо 25 августа 2024, 18:49
в ответ на сообщение ilinalyu1994 от 24 августа 2024, 10:36
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
25 августа 2024, 18:49 Ответить
Красноохтинский Кот 25 августа 2024, 20:39
Отсидел на просмотре 10 минут.
Ужас. Жаль потраченных денег и времени. Но многое узнал...почему такая молодь.
25 августа 2024, 20:39 Ответить
Алена Глазкова 26 августа 2024, 14:10
Оценка
Фильм мне оооочень понравился. Все актеры играют очень хорошо. И это очень цепляет. Особенно я в восторге от игры главного героя фильма, Мити. Спасибо создателям фильма, что явили нам такого талантливого мальчишку :))) Бориса Дейкова. Мимика, жесты, интонация. Все в яблочко. А улыбка какая. А как сыграл. МММмуа... Многогранный парнишка. Две роли сыграл. Две противоположные натуры. И это ему удалось на отлично. Здорово. После фильма остаток дня провела в отличном расположении духа. Желаю создателям фильма рекордных просмотров и рекордного сбора денег. Рекомендую к просмотру ВСЕМ. Планирую сходить на фильм повторно :))) Еще раз спасибо за фильм.
26 августа 2024, 14:10 Ответить
Weteran Mc 27 августа 2024, 00:17
Оценка
Посмотрел премьеру отечественного семейного фантастического фильма - «Пираты галактики Барракуда».

Сюжет фильма повествует о школьнике Мите, облик которого принимает пират из далёкой галактики Барракуда, прибывший на Землю, чтобы скрыться от сурового космического закона. По стечению обстоятельств ему компанию составляют старшеклассница Кристина и хулиган-задира Коля. За ними по пятам, с целью покарать, идут инопланетные змеелюди. Теперь их общая задача - скрыться от преследователей, найти космический корабль и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему.

Фильм мне показался наивным и наигранным, хотя, спорить не буду, иногда смешным. Визуальные и спецэффекты впечатления не вызвали, оставляя желать лучшего.
Лучше всех исполнил свою роль младшего персонажа Мити - Борис Дейков, он отдался герою на все 100%. Полина Гухман и Алексей Онежен тоже не плохо отыграли своих персонажей Кристину и Колю. А вот знаменитости с персонажами змеелюдей, считаю, не справились и сильно переигрывали. Роман Курцын и Лукерья Ильяшенко, на мой взгляд, больше кривлялись, чем вживались в роли.

Фильм «Пираты галактики Барракуда» слабоват и далёк от мирового уровня кинематографа. Хотя, в первую очередь, кино предназначено для детской аудитории, а детишкам, как я заметил, понравилось. Ну и слава Богу.

Моя же оценка фильма: 6 из 10.
27 августа 2024, 00:17 Ответить
Илья Бондаренко 27 августа 2024, 17:02
Оценка
Дичь
27 августа 2024, 17:02 Ответить
sever-ug23 29 августа 2024, 17:14
Оценка
Давно такого сильного желания уйти с киносеанса не было. Не понравилось кино.
29 августа 2024, 17:14 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2024, 18:34
в ответ на сообщение sever-ug23 от 29 августа 2024, 17:14
Жаль, что фильм вас не впечатлил ☹️
29 августа 2024, 18:34 Ответить
Tatiana An 10 сентября 2024, 16:41
Оценка
Мальчик 7 лет оценил на 10 баллов. Я сама оцениваю также на 10. Фильм современный, динамичный, без рекламы и ничем не перегружен. Отличный подростков юмор, прекрасная современная музыка в фильме. Показаны нормальные человеческие отношения и , конечно, немного сказки. Получили огромное удовольствие от просмотра. Спасибо создателям!
10 сентября 2024, 16:41 Ответить
Владимир Погонин 7 октября 2024, 07:48
Оценка
Слава богу, в кино посмотреть не получилось. Смотрел уже, когда этот продукт снят с продажи, в одном из известных онлайн кинотеатрах. Все время не покидало ощущение , что я - Киса Воробьянинов... Хорошо, что бесплатно вошли, но ведь кто то за это и деньги заплатил... Совет тому, кто подбирал актеров- продолжайте работать в пятерочке, кино- это не ваше. Ужасная игра актеров, спецэффертов-0, убогие анимационные вставки в середине фильма, спецэффекты- только в заставке. Сюжет довольно неплохой. Но исполнение- дно. Сочувствую тем, кто смотрел в кино. Если бы можно в рецензиях было ставить отрицательные отметки- фильм реально ушел бы в минуса.
7 октября 2024, 07:48 Ответить
