Пираты галактики Барракуда
На Землю попадает космический пират из далёкой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде. Он случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача — не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему! Но чтобы спасти Землю, сначала предстоит понять, что только дружба и самопожертвование способны разрулить проблемы галактического масштаба.
Ходили с дочей 15 лет. Просто обалденный фильм. Игра актёров на аысоте, особенно змеелюди, это же надо так придумать и так сыграть. От самого младшего персонажа Мити, вообще шквал эмоций. На одном дыхании весь фильм посмотрели.
Ужас. Жаль потраченных денег и времени. Но многое узнал...почему такая молодь.
Фильм мне показался наивным и наигранным, хотя, спорить не буду, иногда смешным. Визуальные и спецэффекты впечатления не вызвали, оставляя желать лучшего.
Лучше всех исполнил свою роль младшего персонажа Мити - Борис Дейков, он отдался герою на все 100%. Полина Гухман и Алексей Онежен тоже не плохо отыграли своих персонажей Кристину и Колю. А вот знаменитости с персонажами змеелюдей, считаю, не справились и сильно переигрывали. Роман Курцын и Лукерья Ильяшенко, на мой взгляд, больше кривлялись, чем вживались в роли.
Фильм «Пираты галактики Барракуда» слабоват и далёк от мирового уровня кинематографа. Хотя, в первую очередь, кино предназначено для детской аудитории, а детишкам, как я заметил, понравилось. Ну и слава Богу.
Моя же оценка фильма: 6 из 10.
