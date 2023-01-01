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Последние дни Софии Шолль
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Sophie Scholl - Die letzten Tage
Последние дни Софии Шолль
2005 / Германия
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7.6
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Рейтинг IMDb: 7.6
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