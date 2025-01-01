Меню
Последние дни Софии Шолль
Награды и номинации фильма Последние дни Софии Шолль
Награды и номинации фильма Последние дни Софии Шолль 2005
Оскар 2006
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Берлинале 2005
Лучший режиссер
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
