Последние дни Софии Шолль, 2005

Фильм рассказывает о судьбе мюнхенской студентки-антифашистки, которая была казнена по приговору нацисткого суда. Действие картины происходит в феврале 1943 года. Представители студенческого движения сопротивления распространяют листовки в здании Мюнхенского университета. 18 февраля Софи и ее брата Ганса арестовывают. С этого момента им остается жить шесть дней. В течение всего этого времени допросы Софи в гестапо перерастают в напряженную психологическую дуэль. Девушка лжет и отрицает, но когда появляются неопровержимые доказательства ее вины, в отчаянной попытке защитить брата и других членов «Белой розы» Софи берет всю вину на себя, тем самым подписывая себе смертный приговор.