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Последние дни Софии Шолль Последние дни Софии Шолль
Киноафиша Фильмы Последние дни Софии Шолль
Sophie Scholl - Die letzten Tage

Последние дни Софии Шолль, 2005

2005 / Германия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Фильм рассказывает о судьбе мюнхенской студентки-антифашистки, которая была казнена по приговору нацисткого суда. Действие картины происходит в феврале 1943 года. Представители студенческого движения сопротивления распространяют листовки в здании Мюнхенского университета. 18 февраля Софи и ее брата Ганса арестовывают. С этого момента им остается жить шесть дней. В течение всего этого времени допросы Софи в гестапо перерастают в напряженную психологическую дуэль. Девушка лжет и отрицает, но когда появляются неопровержимые доказательства ее вины, в отчаянной попытке защитить брата и других членов «Белой розы» Софи берет всю вину на себя, тем самым подписывая себе смертный приговор.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2005
Режиссер
Марк Ротемунд
Марк Ротемунд
В ролях
Юлия Йенч
Fabian Hinrichs
Александр Хельд
Йоханна Гастдорф
Андре Хеннике
Андре Хеннике
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последние дни Софии Шолль 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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